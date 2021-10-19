22 октября во Владивостоке начнет действовать автобусный маршрут № 91 «Майора Филипова - Багратиона»

В пятницу, 22 октября, во Владивостоке начнет действовать новый автобусный маршрут № 91 «Майора Филипова - Багратиона». Это стало возможным после подведения итогов электронного аукциона, победителем которого признана компания «Каслар». Аукцион на право работать на маршруте провела администрация города, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Улица Майора Филипова появилась во Владивостоке совсем недавно – в 2018 году. За это время, однако, здесь появился целый жилой микрорайон, и вопрос транспортной доступности стал очень актуальным. Местные жители неоднократно обращались в администрацию города с просьбой пустить сюда автобус, ведь до ближайшей остановки им приходится идти пешком около километра.

О том, что дата запуска автобуса определена, жителям района в начале октября сообщил глава города.

«С 22 октября здесь будет запущен новый автобус № 91 «Майора Филипова - Багратиона» с промежуточной остановкой на «Госпитале», - отметил Константин Шестаков.

Автобусный маршрут «Майора Филипова - Багратиона» станет во Владивостоке 93-м по счету. Сегодня во Владивостоке на 92-х внутригородских маршрутах работают десять компаний. Это муниципальное предприятие «ВПОПАТ № 1» и коммерческие перевозчики «ВладАвто», «Каслар», «ВАК», «ДВ Транзит», «ДВ-ТрансСети», «РостТранс», «Раннер», «Самокат» и «Влад Рейс».

Отметим, что специалисты управления транспорта администрации Владивостока проводят регулярные встречи с инициативными группами жителей города, анализируют поступающие обращения граждан, проводят мониторинг пассажиропотока.

Так, в этом году был введен новый маршрут № 30к «Бухта Тихая – Черемуховая – Бухта Тихая». Изменилась схема маршрута № 12 – теперь он ходит по маршруту «Героев Варяга – Иртышская – 1-я Речка – Семеновская», а маршрут № 85 – от «Тухачевского» до «Фуникулера». Маршрут № 29к продлили до мыса Поспелова, № 5 –до Назимовской батареи.

Свои пожелания в работе общественного транспорта пассажиры могут оставить по телефону 2614-334 или в Instagram gortrans_vl.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]