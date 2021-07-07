В июле во Владивостоке запустят новый автобусный маршрут до поликлиники № 6 на Черемуховой

В конце июля во Владивостоке появится еще один маршрут общественного транспорта. По просьбам горожан автобус № 30к будет доставлять пассажиров до поликлиники № 6 на Черемуховой, 32, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

«Все решения об изменении маршрутной сети принимаются только после изучения пассажиропотока и пожеланий горожан. В наше управление обращались пассажиры с просьбой пустить автобус до поликлиники № 6. На данный момент ближайшая остановка находится в 300 метрах от медицинского учреждения, по пути приходится идти в подъем либо преодолевать несколько лестниц – для людей старшего возраста это, конечно, тяжело. А учитывая, что на базе данной поликлиники открыт амбулаторно-инфекционный центр и поток пациентов увеличился в разы, вопрос введения здесь маршрута общественного транспорта особенно актуален», - объяснил начальник управления транспорта Александр Иванов.

Два автобуса № 30к будут проходить по маршруту «Бухта Тихая – Черемуховая – Бухта Тихая» с интервалом в 30 минут. Как отмечают в управлении транспорта, маршрут будет запущен после заключения контракта с перевозчиком – ориентировочно во второй половине июля.

Отметим, что в этом году уже введены изменения в маршрут № 5 – его продлили до Назимовской батареи. Также планируется измененить схемы маршрутов № 5, 12, 29к и 79. Маршрут № 12 продлят до Семеновской, № 79 «Бухта Тихая – Перинатальный центр – ТЦ «Изумруд» пойдет через фуникулер и Партизанский проспект, № 29к продлевается до мыса Поспелова.

В сентябре в городе начнут действовать еще четыре маршрута: № 78 «Волховская – Семеновская», № 87 «Семеновская – Мыс Чумака», № 91 «Майора Филипова – Багратиона» и № 99 «Адмирала Смирнова – Снеговая Падь». А в ноябре новый маршрут вводится на полуострове Песчаный. Это автобус № 94д «Центр (с. Береговое) – 54 км автодороги 05А-214», который в отсутствие навигации будет подвозить пассажиров к федеральной трассе, где они смогут пересаживаться на другие автобусы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]