Изменилось расписание городского автобуса

Автобус маршрута № 16д теперь ходит до «Зеленого бульвара»

Автобус № 16д во Владивостоке пошел по измененному маршруту. По многочисленным просьбам жителей микрорайона «Зеленый бульвар», сюда теперь можно добраться на общественном транспорте. Изменения в существующий маршрут № 16д уже внесен в реестр, его конечными остановками стали «Баляева» и «Нейбута, 137», сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу города.

Как пояснили в управлении транспорта администрации города, на протяжении двух месяцев маршрут будет работать в тестовом режиме. Решение об этом принято в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ, муниципальным правовым актом от 05.08.2016 № 288-МПА, по итогам рабочего совещания в управлении транспорта и на основе изучения обращений граждан.

«Дополнительно внесли в маршрут остановочный пункт «Нейбута, 137», - сообщил начальник управления транспорта администрации города Александр Иванов. – Пока на маршруте работает один автобус. Время его работы – с 7:00 до 20:00, интервал движения – 30 минут. На автобусе конечная остановка значится, как «Восточный луч». Если увидим, что его одного на маршруте недостаточно, рассмотрим вопрос об увеличении количества».

Напомним, вопрос о введении автобусного маршрута в микрорайон «Зеленый бульвар» администрация Владивостока не имела возможности решить из-за отсутствия здесь дороги. Решение принято после того, как застройщик смог провести ее грейдирование и выставил на опасных участках бетонное ограждение.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]