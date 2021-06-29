С 1 июля во Владивостоке автобус № 5 будет ходить до Назимовской батареи

Автобус № 5 изменит схему своего движения по просьбам горожан. С 1 июля маршрут будет продлен до Назимовской батареи, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

«Горожане неоднократно обращались в администрацию Владивостока с просьбой обустроить дополнительную остановку в районе Назимовской батареи. На полуострове Назимова в воинских частях служат офицеры и мичманы, трудится гражданский персонал, и многие пользуются общественным транспортом. Раньше им приходилось преодолевать большие расстояния пешком от предыдущей остановки. Теперь же будет гораздо удобнее добираться до работы. К тому же, Назимовскую батарею посещают жители и гости нашего города, которые также смогут приезжать сюда на общественном транспорте», - рассказал начальник городского управления транспорта Александр Иванов.

До остановки «Назимовская батарея» запустят автобусы маршрута № 5. Ранее они ходили от остановки «Изумруд» до «Окатовой».

Отметим, что в этом году во Владивостоке планируют ввести шесть новых автобусных маршрутов, еще в четырех ожидаются изменения. С реестром всех маршрутов можно ознакомиться на официальном сайте администрации города в разделе «Транспорт».

Свое мнение о новых и измененных маршрутах, а также о работе общественного транспорта, пассажиры могут высказать, обратившись в управление транспорта администрации Владивостока по телефону 2614-334 или в его аккаунт в Instagram gortrans_vl.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]