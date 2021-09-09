Две новые остановки общественного транспорта появились во Владивостоке

Во Владивостоке официально появились еще две остановки общественного транспорта – «Детский сад № 154» и «Больница № 3». Названия остановкам присвоили на очередном заседании комиссии по городской топонимике, а места под их размещение были выбраны по просьбам горожан, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Так, остановка «Больница № 3» будет в районе дома № 36 (в обе стороны) по улице Лермонтова в поселке Трудовое. Такое решение принято в связи с продлением автобусного маршрута № 44. Остановочный пункт «Детский сад № 154» появится в районе дома № 189 по улице Светланской.

Ранее новое наименование было присвоено остановке общественного транспорта, расположенной на улице Суханова в районе домов № 8 и № 3а. Теперь она носит название «Суханова – Университет Прокуратуры Российской Федерации».

Отметим, что в этом году во Владивостоке планируют ввести шесть новых автобусных маршрутов, в схемах еще четырех ожидаются изменения. С реестром всех маршрутов можно ознакомиться на официальном сайте администрации города в разделе «Транспорт».

Свое мнение о новых и измененных маршрутах, а также о работе общественного транспорта пассажиры могут высказать, обратившись в управление транспорта администрации Владивостока по телефону 2614-334 или в его аккаунт в Instagram @gortrans_vl.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]