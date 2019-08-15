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Три новые остановки общественного автотранспорта появились во Владивостоке

Три новые остановки общественного автотранспорта появились во Владивостоке

Фото: Whatsapp редакции "Вести: Приморье"

Сразу три новых остановочных пункта общественного транспорта появилось во Владивостоке. Соответствующее постановление подписал глава города Олег Гуменюк. Теперь в приморской столице есть остановки Калина Молл, Бурачка и Галактика.

Как сообщили в управлении транспорта администрации города, остановка Калина Молл расположена в районе дома № 6а на улице Калинина и ее появление напрямую связано с введением в строй одноименного торгового центра. Остановка наземного городского транспорта Бурачка теперь есть в районе домов № 24, № 25, стр. 2 на улице Олега Кошевого, а остановка Галактика  - в районе дома № 5а, стр. 4 на улице Добровольского.

"Наименования были предложены местными жителями, затем рассмотрены на комиссии по топонимике. Теперь необходимо остановочные пункты оборудовать – поставить там соответствующие дорожные знаки и обозначения. Затем наименования будут внесены в реестр остановочных пунктов и об этом проинформируют перевозчиков. После этого там смогут останавливаться автобусы", - отметили в мэрии.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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