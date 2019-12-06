На улице Калинина запретят парковку

Парковку большегрузного транспорта запретят на участке от дома № 195 до дома № 230 на улице Калинина во Владивостоке. В ближайшие время здесь появятся соответствующие знаки, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу города.

Как рассказали в управлении дорог и благоустройства, новые знаки устанавливают в целях обеспечения беспрепятственного проезда других участников дорожного движения.

«Данный участок дороги водители большегрузного транспорта используют как парковку, что существенно сужает проезд и затрудняет автомобильное движение. По этой причине по обеим сторонам дороги от дома № 195 до дома № 230 по улице Калинина будут установлены знаки «Остановка запрещена» с табличками «Грузовой автотранспорт» и «Фотовидеофиксация», – рассказали специалисты городской администрации.

В связи с установкой новых технических средств организации дорожного движения автолюбителей Владивостока просят быть внимательными и с пониманием отнестись к вводимым изменениям.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]