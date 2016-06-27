Новые дорожные знаки установят на Нерчинской

В районе домов № 21 и 23 на улице Нерчинской установят новые дорожные знаки. Они запретят парковку вдоль дороги по просьбам самих жителей, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу города.

«К нам обратились жители домов № 21 и 23, которые попросили ограничить парковку транспорта вдоль дороги. Проведен дополнительный мониторинг дорожной ситуации и принято решение об установке запрещающих знаков», - рассказали в управлении дорог и благоустройства мэрии Владивостока.

В ближайшее время специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий» установят в районе этих домов знаки «Остановка запрещена» совместно с табличками дополнительной информации «Фотовидеофиксация» и «Работает эвакуатор». Запрещена парковка будет на участке напротив подпорной стены в районе дома № 21, а также на подъезде к этому дому и дому № 23.

В отделе организации дорожного движения администрации города добавили, что припаркованные вдоль дороги автомобили доставляют большие неудобства многим водителям. Движение на участке, запаркованном автомобилями, существенно сужает дорогу, разъехаться двум встречным автомобилям становится сложно.

В связи с установкой новых технических средств организации дорожного движения автолюбителей Владивостока просят быть внимательными и с пониманием отнестись к вводимым изменениям.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]