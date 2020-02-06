Жители добились установки новых дорожных знаков на улице Героев Тихоокеанцев

Жители дома № 20-б по улице Героев Тихоокеанцев обратились в городскую администрацию с просьбой ограничить парковку машин вдоль дороги, ведущей к их дому, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на vlc.ru.

Из-за припаркованных с обеих сторон дороги автомобилей существенно затрудняется проезд, в том числе машин оперативных и коммунальных служб.

Специалисты отдела организации дорожного движения городской администрации рассказали, что по просьбам местных жителей был проведен мониторинг дорожной ситуации и принято решение об установке знаков, запрещающих остановку на данном участке. Ограничения будут действовать от дома № 16-б до дома № 20-б.

«В ближайшее время специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий» установят в районе этих домов знаки «Остановка запрещена» совместно с табличками дополнительной информации «Работает эвакуатор»», - прокомментировали специалисты.

В связи с установкой новых технических средств организации дорожного движения автолюбителей Владивостока просят быть внимательными и с пониманием отнестись к вводимым изменениям.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]