Во Владивостоке запретят парковку еще возле одного торгового центра

Просьбы местных жителей об ограничении остановки вдоль участков дорог на Ладыгина и Нейбута поступили в мэрию и официальные её аккаунты в социальных сетях. По обращениям администрация Владивостока провела мониторинг дорожной ситуации и приняла решение об установке знаков ограничения в районе дома № 3 по улице Ладыгина, где располагается ТЦ "Ладыгина". Знаки будут действовать как на участок по улице Ладыгина, так и по Нейбута, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации города.

В отделе организации дорожного движения администрации города Владивостока рассказали, что припаркованные вдоль дороги автомобили часто доставляют большие неудобства местным жителям. Из-за машин, которые порой паркуют вдоль дороги даже в несколько рядов, создаются затруднения движению автотранспорта, в том числе проезду оперативных служб.

В ближайшее время городские службы установят здесь знаки «Остановка запрещена» совместно с табличками дополнительной информации «Работает эвакуатор» и «Зона действия знака».

Автолюбителей просят быть внимательными на дорогах, соблюдать требования технических средств организации дорожного движения и с пониманием отнестись к вводимым изменениям.

Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что "очередной парковочный конфликт разгорается во Владивостоке".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]