Новости Общество
Сегодня, 10:15

Новые знаки появятся во Владивостоке на улицах Тигровой и Верхнепортовой

Новые знаки появятся во Владивостоке на улицах Тигровой и Верхнепортовой

Знак «Остановка запрещена» возле дома № 16 на улице Тигровой будет установлен вместе с табличкой «Работает эвакуатор». Действие знака будет распространяться на участок в 100 метров. Также в ближайшее время такие же знаки появятся в районе дома № 64 по улице Верхнепортовой. 

В связи с установкой новых технических средств организации дорожного движения автолюбителей Владивостока просят быть внимательными и с пониманием отнестись к вводимым изменениям.

Как сообщили в мэрии, новые дорожные знаки появятся на этих улицах по итогам проведенного городской администрацией мониторинга. Ограничения парковки автотранспорта вдоль дорог по этим адресам вводятся для обеспечения беспрепятственного проезда других участников дорожного движения, в том числе машин оперативных служб.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

"Вести: Приморье" в Instagram —
подпишитесь на самые актуальные и интересные новости!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме