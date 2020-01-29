Новые знаки появятся во Владивостоке на улицах Тигровой и Верхнепортовой

Знак «Остановка запрещена» возле дома № 16 на улице Тигровой будет установлен вместе с табличкой «Работает эвакуатор». Действие знака будет распространяться на участок в 100 метров. Также в ближайшее время такие же знаки появятся в районе дома № 64 по улице Верхнепортовой.

В связи с установкой новых технических средств организации дорожного движения автолюбителей Владивостока просят быть внимательными и с пониманием отнестись к вводимым изменениям.

Как сообщили в мэрии, новые дорожные знаки появятся на этих улицах по итогам проведенного городской администрацией мониторинга. Ограничения парковки автотранспорта вдоль дорог по этим адресам вводятся для обеспечения беспрепятственного проезда других участников дорожного движения, в том числе машин оперативных служб.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]