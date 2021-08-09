Дополнительные знаки дорожного движения появятся во Владивостоке

На улице Черемуховой в районе дома №22 скорректируют схему дорожного движения. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока, в ближайшее время здесь установят знаки «Остановка запрещена» и «Стоянка запрещена». Помимо этого, на участке появятся таблички дополнительной информации «Фотовидеофиксация» и «Работает эвакуатор».

Как уточнили в городском управлении дорог и благоустройства, такие меры были приняты по итогам проведенного мониторинга. Его провели по многочисленным обращениям граждан, которые сообщали о запаркованности межквартального проезда.

Отметим, что ранее по поручению заместителя главы администрации Владивостока Тараса Фищука на въезде к дому № 28 на улице Черёмуховой были установлены знаки, запрещающие стоянку автомобилей по обеим сторонам дороги. При этом остановиться для посадки или высадки пассажиров здесь разрешено.

Автолюбителей просят быть внимательными и соблюдать требования технических средств организации дорожного движения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]