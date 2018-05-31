Внимание, автовладельцы: новые дорожные знаки появятся на нескольких улицах
На участке дороги между улицами Калинина и Интернациональной установят дополнительные знаки
Новые дорожные знаки появятся здесь уже в ближайшее время по просьбам местных жителей. Специалисты городских служб установят в районе домов № 41 и 43а по улице Калинина и Интернациональной, 54 знаки «Остановка запрещена» совместно с табличками дополнительной информации «Фотовидеофиксация», сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу города.
В управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока пояснили, что жители этого района неоднократно жаловались на то, что дорога, ведущая к их домам, постоянно с обеих сторон запаркована автомобилями. Это доставляет существенные неудобства местным жителям, а также проезду спецслужб.
Администрация города Владивостока просит автолюбителей быть внимательными на дорогах, соблюдать требования технических средств организации дорожного движения и с пониманием отнестись к вводимым изменениям.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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