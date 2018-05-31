Новости Общество

Сегодня, 11:06
 

Внимание, автовладельцы: новые дорожные знаки появятся на нескольких улицах

Внимание, автовладельцы: новые дорожные знаки появятся на нескольких улицах

Фото: bankiros.ru

На участке дороги между улицами Калинина и Интернациональной установят дополнительные знаки

Новые дорожные знаки появятся здесь уже в ближайшее время по просьбам местных жителей. Специалисты городских служб установят в районе домов № 41 и 43а по улице Калинина и Интернациональной, 54 знаки «Остановка запрещена» совместно с табличками дополнительной информации «Фотовидеофиксация», сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу города.

В управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока пояснили, что жители этого района неоднократно жаловались на то, что дорога, ведущая к их домам, постоянно с обеих сторон запаркована автомобилями. Это доставляет существенные неудобства местным жителям, а также проезду спецслужб.

Администрация города Владивостока просит автолюбителей быть внимательными на дорогах, соблюдать требования технических средств организации дорожного движения и с пониманием отнестись к вводимым изменениям.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести