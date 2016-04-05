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Во Владивостоке на Военном шоссе запретят парковку

Во Владивостоке на Военном шоссе запретят парковку

Фото: Администрация г. Владивостока

На Военном Шоссе во Владивостоке появятся новые дорожные знаки, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу мэрии. Их установят специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий» по результатам проведенного мэрией и ГИБДД мониторинга дорожной ситуации. Так, принято решение об ограничении парковки вдоль дороги в районе домов 22 – 28 по Военному Шоссе. Здесь установят знаки «Остановка запрещена» совместно с табличками дополнительной информации «Работает эвакуатор».

В управлении дорог и благоустройства городской администрации рассказывают, что данные ограничения позволят сделать проезд по данному участку менее затруднительным. Зачастую хаотично запаркованные автомобили создают большие неудобства другим участникам дорожного движения, в том числе и проезду оперативных служб.

Администрация города Владивостока просит автолюбителей быть внимательными на дорогах, соблюдать требования технических средств организации дорожного движения и с пониманием отнестись к вводимым изменениям.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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