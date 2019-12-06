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Остановку большегрузов запретят на Калинина

Остановку большегрузов запретят на Калинина

Источник фото: vlc.ru

Схема дорожного движения в районе дома № 25 на улице Калинина будет скорректирована по просьбам местных жителей. Там появятся знаки, запрещающие остановку большегрузам, сообщают «Вести:Приморье».

«Данный участок постоянно запаркован большегрузной техникой, что доставляет существенные неудобства местным жителям и автомобилистам. Здесь будут установлены знаки, запрещающие остановку и стоянку большегрузам, совместно с табличками дополнительной информации «Фотовидеофиксация», - рассказали в городском управлении дорог и благоустройства.

Автомобилистов Владивостока просят быть внимательными и соблюдать требования технических средств организации дорожного движения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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