Благоустроят, запустят автобус: Мэр Владивостока – о грандиозном изменении микрорайона

Благоустройство микрорайона, запуск автобусного маршрута, строительство дорог и объектов социальной инфраструктуры обсудил глава города Константин Шестаков на встрече с жителями ЖК «Изумрудный» на улице Майора Филипова, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Одним из первых прозвучал вопрос организации автобусного маршрута в микрорайон. Сейчас жильцы многоквартирных домов на Майора Филипова вынуждены около километра идти пешком до ближайшей остановки.

«С 22 октября здесь будет запущен новый автобус № 91 «Майора Филипова - Багратиона» с промежуточной остановкой на «Госпитале». Ежедневно с 6 утра до 22 часов по маршруту будет курсировать автобус с интервалом 15 минут», - отметил Константин Шестаков.

Кроме того, во время встречи глава города поручил предусмотреть средства для установки остановочного павильона для комфортного ожидания автобуса.

Строительство детских садов и школ – вопрос, с которым жители микрорайона часто обращаются в администрацию города. Строительство учреждений образования – в планах администрации Владивостока. Но работа предстоит большая. Участки, на которых возможно возведение социальных объектов, уже определены. Следующий этап – разработка проектно-сметной документации и определение источника финансирования для дальнейшего строительства.

«Мы сейчас определили участки и должны пройти большой путь. Проектирование, строительство нам только предстоит, но эта наша задача, - подчеркнул глава города. – Предварительно прорабатываем с застройщиком вопрос перепрофилирования первых этажей строящихся домов под социальные объекты. Такая практика у нас уже есть».

Активно ведется работа в этом новом микрорайоне Владивостока и по проектированию объектов транспортной инфраструктуры. Как рассказал присутствующий на встрече заместитель главы - начальник управления дорог и благоустройства Николай Зайцев, для организации транспортной и пешеходной доступности здесь предусмотрено строительство дорог, которые свяжут улицу Майора Филипова с трассой п. Новый – Де-Фриз – Седанка — Патрокл, улицами Русской и Бородинской.

Проект на строительство первого участка дороги в направлении объездной трассы находится в разработке. В следующем году может начаться его реализация. Предполагается, что это будет двухполосная дорога с пешеходными тротуарами и освещением.

Для развития транспортной инфраструктуры в Снеговой Пади и на улице Майора Филипова глава города поручил разработать проект планировки территории для реконструкции существующего перекрёстка улиц Русская – Адмирала Горшкова – Бородинская для расширения проезжей части и организации разворотного кольца, а также строительства путепровода и эстакады от Майора Филипова в сторону Бородинской и Русской.

На встрече также обсудили вопросы организации подвоза детей, посещающих школу № 82, на занятия, перспективы застройки микрорайона, а также качество воды, поступающей в квартиры местных жителей. Вопрос логистики работы школьного автобуса будет проработан в ближайшее время. Комплексная застройка ЖК «Изумрудный» и Снеговой Пади продолжится, а ресурсоснабжающая организации совместно с управляющей компанией решат вопрос качеством воды и с перерасчётом за некачественную услугу горячего водоснабжения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]