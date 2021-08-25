Микрорайон Снеговая Падь пополнится объектами социальной инфраструктуры

Строительство детского сада, школы и спортивных объектов запланировано в микрорайоне Снеговая Падь. Под их размещение уже определены земельные участки. Об этом рассказал глава Владивостока Константин Шестаков во время торжественного мероприятия по случаю ввода в эксплуатацию многоквартирного дома по адресу: Адмирала Горшкова, 71, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

«Желаю вам счастья в новых квартирах. Вы долго их ждали и пусть теперь ваши дни будут наполнены приятными моментами, связанными с новосельем, – обратился к жильцам дома Константин Шестаков. – От лица администрации города хочу отметить, что мы приложим все усилия для того, чтобы сделать вашу жизнь здесь комфортнее. В первую очередь речь идет о создании объектов социальной инфраструктуры – это детские сады, школы, спортивные объекты».

Так, уже принято решение разместить на первых этажах вводимого дома частный детский сад и частную школу. При этом на улице Анны Щетининой продолжается строительство муниципального детского сада. Планируется, что он будет введен в эксплуатацию в ноябре текущего года.

«Со школами ситуация чуть сложнее. На сегодняшний день запроектированных учреждений образования на территории микрорайона нет, но они включены в проект планировки территории. Так, школа и еще один детский сад появятся на улице Адмирала Горшкова. Если говорить о спортивных объектах, то по инициативе губернатора Приморского края Олега Кожемяко, в регионе запущен проект по созданию 50 скейт-парков. И один из них как раз появится на территории Снеговой Пади», – подчеркнул Константин Шестаков, добавив, что здесь также определен участок под размещение комплекса Федерации спортивной борьбы, рассматривается возможность строительства Центра развития единоборств, который также будет включать в себя бассейн.

Отметим, что ранее глава Владивостока сообщил, что помимо строительства в городе объектов образования, администрация города будет рассматривать возможность выкупа уже готовых помещений под размещение в них детских садов и школ. В данный момент в мэрии готовятся к выкупу отдельного здания под детский сад в микрорайоне Зеленый угол, запланирован выкуп помещения в поселке Трудовое.

Параллельно во Владивостоке продолжается строительство дошкольных учреждений на улице Крыгина и в микрорайоне Патрокл. Завершить строительство этих детских садов планируется до конца года.

Также в микрорайоне Патрокл ведется строительство новой современной школы на 1275 мест. Срок завершения строительства – конец 2022 года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]