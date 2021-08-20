Администрация Владивостока будет выкупать помещения под новые детские сады

Согласно официальной статистке, во Владивостоке нет очереди в детские сады для ребят с трех лет. Но это сглаженная и красивая картинка, отмечает глава города Константин Шестаков, в связи с чем строительство дошкольных учреждений будет продолжено. Кроме того, в администрации города также рассматривают возможность выкупа уже готовых помещений для размещения там дошкольных учреждений, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Об этом глава города рассказал на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко и коллективом Приморского отделения «Сбербанка».

«Выкуп недвижимости для размещения социальных объектов – распространенная практика во многих крупных городах России. Во-первых, это позволяет ускорить процесс открытия новых детских садов, во-вторых, это возможность сбалансировать жилую и социальную застройку. В данный момент мы готовимся к выкупу отдельного здания под детский сад в микрорайоне Зеленый угол, запланирован выкуп помещения в поселке Трудовое. Кроме того, в планах администрации – строительство еще двух детских садов и школы», – уточнил Константин Шестаков.

Сейчас во Владивостоке продолжается строительство трех новых дошкольных учреждений на улицах Анны Щетининой, Крыгина и в микрорайоне Патрокл. Завершить строительство этих детских садов планируется до конца года.

В микрорайоне Патрокл ведется строительство новой современной школы на 1275 мест. Срок завершения строительства – конец 2022 года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]