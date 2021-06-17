До конца года во Владивостоке завершат строительство трёх детсадов и одного жилого дома

Об этом и. о. главы города Константину Шестакову доложили специалисты Дирекции по строительству объектов Владивостокского городского округа в ходе рабочего совещания. Речь идёт о дошкольных учреждениях в микрорайоне Патрокл, на улицах Крыгина и Анны Щетининой, а также о многоквартирном доме на улице Глинки, куда будут переселены горожане из аварийного жилфонда с улиц Володарского, 25 и Порт-Артурской, 31 в поселке Трудовое, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

«На всех объектах работы идут по графику. Это касается и детского сада на Крыгина, где идет процесс смены подрядной организации. По нашим оценкам, эта процедура не скажется на сроках сдачи объекта», – отметил руководитель Дирекции по строительству объектов Владивостокского городского округа Александр Жуков.

По словам специалистов, планируется строительство еще четырех домов на улице Русской. Они также будут предназначены для переселения горожан из аварийного жилья. Сейчас повторно объявлен аукцион на поиск подрядной организации.

«В этом месяце началось строительство современной школы на 1275 мест в микрорайоне Патрокл. Объект планируется сдать в конце 2022 года», – подчеркнули в Дирекции по строительству объектов ВГО

Константин Шестаков поручил уделить пристальное внимание каждому объекту, чтобы не допустить отставаний и срывов графиков строительства.

«Мы не можем позволить отставание по темпам проведения строительных работ и обмануть ожидания горожан. Особенно это касается детских садов на улицах Крыгина и Анны Щетининой, они должны быть сданы до конца года», – подчеркнул он.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]