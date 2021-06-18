Константин Шестаков обсудил с общественными наблюдателями реализацию нацпроектов во Владивостоке

Благоустройство общественных пространств, реконструкция дорог, строительство детских садов – реализацию этих и других мероприятий по национальным проектам обсудили с общественными наблюдателями в администрации Владивостока, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Заседание проектного комитета прошло под руководством и. о. главы города Константина Шестакова.

«Это первое заседание проектного комитета в текущем году с участием наших коллег – общественных наблюдателей. И прежде чем мы приступим к обсуждению проектов, хочу выразить вам благодарность за то, что вы находите время, чтобы лично проконтролировать создание в городе новых объектов, сделать их лучше. Спасибо за ваше неравнодушие, уверен, что мы вас тоже не подведем», – обратился к присутствующим Константин Шестаков.

После приветственных слов исполняющий обязанности главы города вручил начинающим «народным контролерам» их удостоверения.

В этом году реализацию нацпроектов во Владивостоке контролирует 61 общественный наблюдатель. Совместно с сотрудниками управления дорог и благоустройства администрации города они уже провели несколько выездных мероприятий на объекты дорожного ремонта.

«В этом году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» комплексный ремонт ведется на улицах Ладыгина, Окатовой, Харьковской, Бородинской, Адмирала Захарова, Посьетской и на участке Ватутина – Нейбута. По всем объектам работы идут в графике. Завершить ремонтные работы планируем до середины августа», – отметил заместитель начальника управления дорог и благоустройства Юрий Трунов.

Ждут общественных наблюдателей и на объектах капитального строительства, которые реализуются по региональному проекту «Содействие занятости женщин». Это детские сады на улице Крыгина и в микрорайоне Патрокл. Строительство этих дошкольных учреждений планируется завершить уже в этом году.

Еще один объект, который планируют построить в этом году, –многоквартирный дом на улице Глинки, 26. Работы здесь ведутся в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». После того как дом будет сдан, сюда будут переселены горожане из аварийного жилфонда с улиц Володарского, 25 и Порт-Артурской, 31 в поселке Трудовое. Также для переселения граждан из аварийного жилья запланировано строительство еще четырех домов на улице Русской.

«Хотелось бы обратить ваше внимание на эти проекты по одной простой причине – не так часто у муниципалитета появляется возможность строить жилье для расселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Надеюсь, такая практика будет продолжена», – сказал Константин Шестаков.

Он также отметил, что еще одним приоритетным проектом для Владивостока является современная школа на 1275 мест, строительство которой началось в микрорайоне Патрокл.

«Мы поставили перед собой и перед подрядчиком задачу построить лучшую школу на Дальнем Востоке. Прошу также уделить этому проекту внимание», – подчеркнул руководитель городской администрации.

Также в этом году во Владивостоке продолжится реализация проекта «Формирование комфортной городской среды». Уже начались работы по благоустройству территорий набережной Второй Речки, набережной на улице Татарской, сквера Комсомольцев, сопки Бурачка, общественной территории на Тунгусской и второй этап благоустройства Матросского сквера. Первый выезд общественных наблюдателей по этим объектам запланирован на предстоящие выходные дни.

По словам самих «народных контролеров», взаимодействие с администраций города налажено и идёт в плановом рабочем режиме. Все выявленные на объектах замечания устраняются, а пожелания учитываются.

Напомним, что первые общественные наблюдатели появились в Приморье в 2019 году. Создание такого социального института инициировало правительство края. Тогда были отобраны 44 активных жителя региона, которые затем оценивали ход работ на 129 объектах – вместе с представителями власти они смотрели за ремонтом спортивных залов в сельских школах, благоустройством общественных пространств, реконструкцией дорог, строительством детских садов, спортивных площадок и других социально значимых объектов.

В 2020 году за реализацией нацпроектов в муниципалитетах края следили уже 135 наблюдателей – расширился не только фронт работ, но и география проекта.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]