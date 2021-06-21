Выбор сделан: владивостокцы назвали улицы для включения в национальный проект

Итоги голосования по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» подвели в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока. Со 2 по 18 июня горожанам предлагалось оставить свои пожелания в комментариях на официальной странице администрации города в сети Инстаграм по включению в перечень комплексного ремонта тех или иных улиц, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Список, из которого предлагалось выбрать приоритетные объекты, специалисты составили на основе мониторинга и предшествующих обращений горожан.

Всего же под постом «Какие улицы отремонтировать в следующие три года?» набралось почти 800 комментариев. Больше всего голосов для ремонта в следующем году горожане отдали за улицы Калинина (65 голосов), Нейбута (43 голоса) и Карбышева (29 голосов). Для включения в нацпроект на 2023 год наибольшее количество голосов у улиц Невельского (19 голосов), Чапаева (12 голосов) и Невской (9 голосов), на 2024 год – у Иртышской (22 голоса), Фадеева (20 голосов) и Баляева (13 голосов).

«Улицы, набравшие больше всего голосов, будут включены в реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги», который предполагает ремонт дорог, тротуаров, лестниц, подпорных стен, инженерных коммуникаций, установку новых остановок, светофоров, знаков и многие другие работы. Помимо этого, на основе комментариев сформируем дополнительный список для проведения планового ремонта дорог», – прокомментировал заместитель главы администрации – начальник управления дорог и благоустройства Николай Зайцев.

Помимо адресов из предложенного для голосования списка, владивостокцы называли и другие адреса, где, по их мнению, необходимо провести ремонтные работы. Среди них - улицы Космонавтов, Сахалинская, Русская. В городском управлении дорог и благоустройства отметили, что данные адреса будут включены в перечень плановых ремонтных работ.

Напомним, что в текущем году благодаря реализации нацпроекта во Владивостоке отремонтируют дороги на Ладыгина (от Нейбута до Адмирала Кузнецова), Окатовой (от остановки «Запорожская» до кольца Терешковой), Харьковской (от кольца Терешковой до пересечения с Черемуховой), Бородинской (от кольца Багратиона до проспекта 100-летия Владивостока), Адмирала Захарова (от пересечения с Бестужева до пересечения с Посьетской), Посьетской (от пересечения с Бестужева до пересечения с 1-й Морской), Ватутина (от пересечения со Стрелковой до заезда к дому № 30 по улице Нейбута).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]