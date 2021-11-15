Дороги, отремонтированные по нацпроекту, оборудовали специальными знаками

Улицы Владивостока, где в этом году провели комплексный ремонт по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», теперь можно узнать по специальным информационным знакам, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

В этом году благодаря реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в краевой столице комплексный ремонт провели на семи улицах. Это улицы Ладыгина (от Нейбута до Адмирала Кузнецова), Окатовая (от остановки «Запорожская» до кольца Терешковой), Харьковская (от кольца Терешковой до пересечения с Черемуховой), Бородинская (от кольца Багратиона до проспекта 100-летия Владивостока), Адмирала Захарова (от пересечения с Бестужева до пересечения с Посьетской), Посьетская (от пересечения с Бестужева до пересечения с 1-й Морской) и Ватутина (от пересечения со Стрелковой до заезда к дому № 30 по улице Нейбута). Подрядные организации благоустроили пешеходные зоны, отремонтировали проезжую часть, сети ливневой канализации и инженерных коммуникаций, восстановили подпорные стены и лестницы, благоустроили остановочные павильоны и провели другие необходимые мероприятия.

«В этом году в городе комплексно отремонтировали 30 улиц, семь из них - по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Теперь узнать об этом можно по специальным информационным щитам, установленным на объектах», – рассказали в городском управлении дорог и благоустройства.

Специалисты добавили, что на все виды работ распространяются гарантии. Если горожане стали свидетелем какого-то повреждения на дороге или тротуаре, где проведён комплексный ремонт, об этом можно сообщить в администрацию Владивостока.

Сейчас городское управление дорог и благоустройства формирует перечень улиц, которые будут ремонтировать комплексно в следующем году. На основе ранее проведенного опроса среди жителей будет сформирован и список дорог, которые приведут в порядок по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]