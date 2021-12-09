Итоги года. Во Владивостоке отремонтированы дороги, тротуары и лестницы (СПИСОК)

В этом году во Владивостоке комплексно отремонтировали более 30 улиц, ещё более чем на 100 провели восстановительный ремонт, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Также городская администрация восстанавливала сети ливневой канализации, строила подпорные стены и лестницы, устанавливала новые остановочные павильоны, ремонтировала пешеходные зоны. О том, где провели ремонт, - в нашем сегодняшнем обзоре.

Нацпроект «БКД»

Сразу семь улиц в этом году вошли в национальный проект «Безопасные качественные дороги».

При проведении комплексного ремонта дорог был уложен в два слоя новый асфальт на проезжей части, благоустроены пешеходные зоны, установлены новые остановочные павильоны, отремонтированы сети ливневой канализации и инженерных коммуникаций, восстановлены лестницы и подпорные стены, установлены новые дорожные знаки, барьерное ограждение и нанесена разметка.

Благодаря нацпроекту отремонтированы улицы Ладыгина (от Нейбута до Адмирала Кузнецова), Окатовая (от остановки «Запорожская» до кольца Терешковой), Харьковская (от кольца Терешковой до пересечения с Черемуховой), Бородинская (от кольца Багратиона до проспекта 100-летия Владивостока), Адмирала Захарова (от пересечения с Бестужева до пересечения с Посьетской), Посьетская (от пересечения с Бестужева до пересечения с 1-й Морской), Ватутина (от пересечения со Стрелковой до заезда к дому № 30 по улице Нейбута).

За счёт бюджета и субсидий

За счёт городских средств, субсидий краевого бюджета и средств Минвостокразвития в этом году во Владивостоке отремонтировали участки дорог по следующим адресам:

- Луговая (от Баляева, 60 до Луговой, 55);

- проспект Красного Знамени (от дома № 114, стр. 1 до № 125);

- Тобольская;

- Стрелковая;

- Жигура (от Аллилуева до Жигура, 52);

-2-я Линейная (от ж/д переезда до пересечения со 2-й Линейной);

- Свердлова (от остановки общественного транспорта станция «Садгород» до остановки до остановки « Свердлова»);

- Садгородская;

- проспект Красного Знамени (от дома № 114 стр. 4 до пересечения с Шилкинской);

- Коммуны (от дома № 2 до улицы Есенина);

- Есенина (от улицы Коммуны до Садгородской);

- Набережная, 20;

- Калинина (в районе домов № 11а, 19, 21);

-Четвертая, Пятая;

- Снеговая (обустройство съездов);

- подъезд к океанариуму (о. Русский);

- Университетский проспект (в районе пересечения с Гродекова);

- Семеновская (от Алеутской до Океанского проспекта);

- Семеновская (от Пограничной до Алеутской);

- Батарейная (от Пограничной до Западной);

- Пограничная (от Фонтанной до Тигровой);

- Набережная (от Пограничной до 1-й Морской);

- Черемуховая;

- Борисенко (от Борисенко, 104 до пересечения с Феодосийской);

- Хабаровская, 5 – 7;

- от мостового перехода через пролив Босфор Восточный до коммунальной зоны в районе м. Вятлина.

Проведён в этом году и первый этап реконструкции дорог на Русском острове. Заасфальтирована дорога от Университетского проспекта до Ворошиловской батареи. Общая протяженность новой асфальтированной дороги составила около 1,3 км.

Лестницы и подпорные стены

В этом году во Владивостоке появилось 40 новых лестниц. Они связали жилые дома с остановками общественного транспорта и социальными учреждениями. Новые лестницы появились на Адмирала Горшкова, 53, Героев Тихоокеанцев, 26, Океанском проспекте, 98, Крыгина, 28, Тигровой, 26, Хабаровской, 19, Луговой, 65, Адмирала Кузнецова, 88, Ладыгина, 2 и 4, Кипарисовой, 6, Чкалова, 15, Аллилуева, 10, проспекте Красного Знамени, 23, 102, 107 и 116, Нейбута, 27, Громова, 12, Анны Щетининой, 39, Нерчинской, 27, Октябрьской, 16, Героев Варяга, 12, Шошина, 29, Енисейской, 17 и по другим адресам. Сейчас в работе лестница на Нейбута, 12.

Провели в этом году и большие работы по ремонту подпорных стен. В числе адресов:

- Олега Кошевого;

- Окатовая, 18;

- Зоя Космодемьянская, 7;

- проспект Красного Знамени, 45;

- Ладыгина, 17 – 19а;

- Партизанский проспект (рядом с остановкой «Картинная галерея»);

- Светланская, 73 и 207;

- Нейбута, 57;

- Фонтанная (от дома № 47 до № 61).

Самой большой стала подпорная стена на Ладыгина, 17 – 19а. Протяженность новой конструкции составила чуть больше 550 метров с переменной высотой до 4,8 метра.

Остановки и пешеходные зоны

В уходящем году городские службы также устанавливали новые остановочные павильоны и ремонтировали существующие, благоустраивали пешеходные пути.

В числе адресов, где появились новые павильоны, – остановки «Луговая», «Надибаидзе», «Радиоприбор», «Олега Кошевого», «Бурачка», «Окатовая», «Восточная верфь», «Катерная», «Большой Улисс».

Отремонтированы пешеходные зоны более чем по 20 адресам. В этом списке тротуары на Никифорова, 55 – 57, Героев Хасана, 16 – 18, от остановки «Новожилова» до остановки «Сахалинская», Борисенко, 98, Сахалинская, 38, Гульбиновича, 24, от остановки «Можайская» до остановки «Перинатальный центр», от дома № 37 до дома № 75, стр. 4 по Океанскому проспекту, на Аллилуева, 5, Жигура, 48, Партизанском проспекте, 58в, Аллилуева, 10, Карской, Кирова, 25 – 27, Магнитогорской (от Кирова до Чкалова), от Пограничной, 7, стр. 4 до Пологой, 22, Алеутской, 45а, Леонова, 54, Саратовской, 6, 8, 10, Партизанском проспекте, 9, от дома № 55а до дома № 51, стр. 2 на Некрасовской, от дома № 71б до № 85в на Луговой.

Также в этом году в городе восстанавливали и прокладывали новые сети ливневой канализации, устанавливали дорожные знаки и светофоры, благоустраивали газоны и цветники, высаживали новые деревья и кустарники, монтировали леерное ограждение для организации безопасности дорожного движения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]