14 пешеходных зон отремонтировали, ещё на шести ведут работы

Во Владивостоке продолжается ремонт дорог, тротуаров, подпорных стен, лестниц, автобусных остановок и других объектов. На части адресов работы уже завершены, на других в самом разгаре. Помимо этого, городская администрация продолжает пополнять перечень объектов ремонта новыми адресами, сообщают «Вести:Приморье».

«Ремонт пешеходных зон проводим как в рамках комплексного ремонта улиц, так и отдельно. В перечень включаем пешеходные зоны, о ремонте которых просят жители. На сегодняшний день новые тротуары появились уже по 14 адресам, ещё на шести ведутся работы», – рассказал заместитель руководителя городского управления дорог и благоустройства Юрий Трунов.

В числе адресов, где ремонт уже проведен, – ул. Никифорова, 55 – 57, Героев Хасана, 16 – 18, от остановки «Новожилова» до остановки «Сахалинская», Гульбиновича, 24, Аллилуева, 5, Жигура, 48, Партизанский проспект, 58в, Аллилуева, 10, Карская, Пограничная, 7 стр. 4, 7 – Пологая, 22, Алеутская, 45а, Леонова, 54, Саратовская, 6, 8, 10 и Партизанский проспект, 9.

«Работы сейчас ведут в районе Борисенко, 98 и Сахалинской, 38, от остановки «Можайская» до остановки «Перинатальный центр», на Океанском проспекте (от дома № 37 до дома № 75, стр. 4), Кирова, 25 – 27, Магнитогорской (от Кирова до Чкалова), от дома № 55а до дома № 51, стр. 2 на Некрасовской», – добавил Юрий Трунов.

Помимо этого пешеходные зоны в краевом центре восстанавливают и в рамках проводимого комплексного ремонта улиц. Сейчас такие работы ведут на Ладыгина (от Нейбута до Адмирала Кузнецова), Окатовой (от остановки «Запорожская» до кольца Терешковой), Харьковской (от кольца Терешковой до пересечения с Черемуховой), Бородинской (от кольца Багратиона до проспекта 100-летия Владивостока), Посьетской (от пересечения с Бестужева до пересечения с 1-й Морской), Ватутина (от пересечения со Стрелковой до заезда к дому № 30 по улице Нейбута), Адмирала Захарова (от пересечения с Бестужева до пересечения с Посьетской), Луговой (от Баляева, 60 до Луговой, 55), проспекте Красного Знамени (от дома № 114, стр. 1 до дома № 125), Тобольской, Стрелковой, 2-й Линейной (от ж/д переезда до пересечения с улицей 2-й Линейной), Садгородской, проспекте Красного Знамени (от дома № 114, стр. 4 до пересечения с Шилкинской) и по другим адресам.

В перечень ремонта также добавили ул. Калинина (в районе домов № 11а, 19, 21), Четвертую, Пятую, участок в районе поворота на Поспелово, Семёновскую (от Алеутской до Океанского проспекта и от Пограничной до Алеутской), Батарейную (от Пограничной до Западной), Набережную (от Пограничной до 1-й Морской), Пограничную (от Фонтанной до Тигровой) и другие улицы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]