Ремонт дорог во Владивостоке: работы идут по 20 адресам

Силами муниципальной дорожной службы и привлечённых подрядных организаций во Владивостоке ремонтируют дороги на Тобольской, Садгородской, Стрелковой, Русской, Ладыгина, Окатовой, Харьковской, Бородинской, Посьетской, Ватутина, Луговой, проспекте Красного Знамени и по другим адресам. В ближайшее время начать ремонт планируется ещё на 16 улицах, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Работы находятся под постоянным контролем специалистов городской администрации и общественных наблюдателей.

«Проводим как комплексный, так и восстановительный ремонт повреждённых участков. Сейчас работы идут на 20 объектах, начать ремонт в ближайшее время планируется ещё на 16 улицах», – рассказал заместитель главы города – руководитель городского управления дорог и благоустройства Николай Зайцев.

Ремонт дорог во Владивостоке проводят за счёт средств городского бюджета, субсидий из федерального и краевого бюджетов, а также благодаря реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Ремонтом дорог, тротуаров и прилегающей дорожной инфраструктуры занимаются муниципальное предприятие «Содержание городских территорий» и привлеченных подрядных организаций. Среди них – «Бетон-Сервис», «ИСТ», «Строительный комплекс», «Океан Лоджистик», «ОСК-1», «Океан Лоджистик», ИП Ходэи З.С, «Промстрой-ДВ», «СИТИ Строй», «Фортэс».

Сегодня ремонт идет на:

- Ладыгина (от Нейбута до Адмирала Кузнецова);

- Окатовой (от остановки «Запорожская» до кольца Терешковой);

- Харьковской (от кольца Терешковой до пересечения с Черемуховой);

- Бородинской (от кольца Багратиона до проспекта 100-летия Владивостока);

- Посьетской (от пересечения с Бестужева до пересечения с 1-й Морской);

- Ватутина (от пересечения со Стрелковой до заезда к дому № 30 по улице Нейбута);

- Луговой (от Баляева, 60 до Луговой, 55);

- проспекте Красного Знамени (от дома № 114 стр. 1 до дома № 125);

- Тобольской;

- Стрелковой;

- 2-й Линейной (от ж/д переезда до пересечения с улицей 2-й Линейной);

- Свердлова (от остановки общественного транспорта станция Садгород до остановки до остановки общественного транспорта Свердлова);

- Садгородской;

- проспекте Красного Знамени (от дома № 114, стр. 4 до пересечения с Шилкинской);

- Коммуны (от дома № 2 по улице Коммуны до улицы Есенина);

- Есенина (от улицы Коммуны до улицы Садгородской);

- подъезде к гостинице «Экватор» (Набережная, 20);

- Жигура (от Аллилуева до дома Жигура, 52);

- проспекте Острякова (от дома № 38 до кольца «Первой Речки»);

- Русской (от кольца «Багратиона» до микрорайона Снеговая падь).

Помимо дорог в городе также ремонтируют пешеходные зоны, лестницы, подпорные стены, автобусные остановки, виадуки.

В скором времени ремонт дорог планируют начать на Нейбута, Адмирала Кузнецова, Черняховского, Невельского, Адмирала Захарова (от пересечения с Бестужева до пересечения с Посьетской), Калинина (в районе домов № 11а, 19, 21), в районе поворота на Поспелово, Семёновской, Батарейной, Набережной, Пограничной, Владикавказской, Фадеева, Шепеткова, Дальзаводской и по другим адресам.

«Восстановительный ремонт уже завершен на участках дорог на Днепровской, Гоголя, Колесника, Ильичева, Вострецова, Южно-Уральской, Печорской, объездной трассе Седанка – Патрокл, проспекте 100-летия Владивостока, проспекте Красного Знамени и по другим адресам», – добавили на городском дорожном предприятии.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]