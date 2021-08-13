Ремонт дорог по нацпроекту «БКД» в столице Приморья завершен на 80%

Комплексный ремонт дорог во Владивостоке по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» находится в завершающей стадии. Средняя готовность объектов составляет 80%. - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Сейчас более чем на 80% ремонтные работы выполнены на улицах Окатовая, Ладыгина и Ватутина, на 70% – на улицах Харьковская и Бородинская. До конца месяца ремонт дорог будет завершен на Посьетской и Адмирала Захарова.

Как поясняют специалисты управления дорог и благоустройства администрации Владивостока, комплексный ремонт подразумевает не только асфальтирование проезжей части, но и благоустройство пешеходных зон, устройство автобусных остановок, ремонт сетей ливневой канализации и инженерных коммуникаций, восстановление лестниц и подпорных стен. Всего на данных улицах появятся шесть светофоров, более 400 новых знаков, около трех километров леерного пешеходного ограждения.

Ежедневно за ходом дорожных работ во Владивостоке следят специалисты городской администрации. Проверки проводят и общественные наблюдатели.

«На всех этапах ремонта городских дорог мы плотно сотрудничаем с общественными наблюдателями. Для этого проводятся совместные выезды. Мы прислушиваемся к мнению “народных контролеров”, учитываем их пожелания, а замечания стараемся максимально оперативно устранять», – отметили в администрации города.

В этом году благодаря реализации нацпроекта во Владивостоке отремонтируют следующие улицы:

– Ладыгина (от Нейбута до Адмирала Кузнецова);

– Окатовая (от остановки «Запорожская» до кольца Терешковой);

– Харьковская (от кольца Терешковой до пересечения с Черемуховой);

– Бородинская (от кольца Багратиона до проспекта 100-летия Владивостока);

– Адмирала Захарова (от пересечения с Бестужева до пересечения с Посьетской);

– Посьетская (от пересечения с Бестужева до пересечения с 1-й Морской);

– Ватутина (от пересечения со Стрелковой до заезда к дому №30 по улице Нейбута).

Напомним, национальный проект «Безопасные качественные дороги» реализуется в Приморье четвертый год. За это время капитально отремонтировано почти 400 километров дорог.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]