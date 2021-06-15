Нацпроект «БКД» во Владивостоке: ремонт улицы Окатовой идёт с опережением графика

Ремонт улицы Окатовой во Владивостоке идёт с опережением графика. Здесь уже укладывают первый слой асфальт. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу Администрации Владивостока.

В этом году в краевом центре благодаря нацпроекту отремонтируют семь улиц. На шести из них работы успешно стартовали, седьмую – улицу Адмирала Захарова – отремонтируют после завершения работ по прокладке теплосети. На некоторых адресах работы идут с опережением графика. Так, на улице Окатовой уже укладывают первый слой асфальта на проезжей части.

«На улице Окатовой подрядчик провел необходимые подготовительные работы и уже приступил к укладке первого, выравнивающего слоя асфальта. После этого будут установлены и подняты на новый уровень люки и решетки инженерных коммуникаций. В завершение работ на проезжей части уложат верхний слой из щебёночно-мастичного асфальтобетона», – прокомментировал заместитель главы администрации – начальник управления дорог и благоустройства Николай Зайцев.

Продолжаются работы и на Ладыгина, Харьковской, Бородинской, Посьетской, Ватутина. Ежедневно за ходом дорожных работ во Владивостоке следят специалисты городской администрации. Проверки проводят и общественные наблюдатели. Один из таких рейдов с участием общественников прошел сегодня, 15 июня, на улицах Бородинской и Посьетской.

Среди общественных наблюдателей – и те, кто уже несколько лет контролирует ремонт и строительство в городе, и те, кто присоединился к этому впервые.

Роман Курлов пришел в наблюдатели ещё в 2019 году.

«Регулярно проводим совместные объезды с представителями городского управления дорог и благоустройства. Сегодня, к примеру, указали на замечания на улицах Посьетской и Бородинской. Недочеты устраняются подрядчиком сразу. Есть у нас и предложения, требующие более комплексного подхода. В данном случае речь о масштабных мероприятиях – обустройстве новых парковочных пространств, переносе тротуаров и т. д. Такие мероприятия специалисты городской администрации учитывают и вносят в программы на следующие годы», – рассказал общественник.

Как отмечают общественные наблюдатели, в первую очередь новый асфальт укладывают на тротуарах, а после этого приступают к этим работам на проезжей части.

«В прошлом году я контролировала работы в парках и скверах, в этом слежу за ремонтом дорог. Очень рада, что на Посьетской оставили широкий и удобный тротуар, часть его уже заасфальтирована. Ходить теперь здесь - одно удовольствие. Мелкие наши замечания представители мэрии зафиксировали и сообщили, что подрядчик их оперативно устранит», – добавила Валентина, общественный наблюдатель.

Напомним, что в этом году благодаря реализации нацпроекта во Владивостоке отремонтируют следующие улицы:

- Ладыгина (от Нейбута до Адмирала Кузнецова);

- Окатовую (от остановки «Запорожская» до кольца Терешковой);

- Харьковскую (от кольца Терешковой до пересечения с Черемуховой);

- Бородинскую (от кольца Багратиона до проспекта 100-летия Владивостока);

- Адмирала Захарова (от пересечения с Бестужева до пересечения с Посьетской);

- Посьетскую (от пересечения с Бестужева до пересечения с 1-й Морской);

- Ватутина (от пересечения со Стрелковой до заезда к дому № 30 по улице Нейбута).

Помимо ремонта дорог, тротуаров, лестниц, подпорных стен, сетей инженерных коммуникаций, установки остановочных павильонов, на данных улицах появятся шесть светофорных объектов, более 400 новых знаков, около 3 километров леерного пешеходного ограждения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]