Шесть улиц ремонтируют во Владивостоке по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»

На шести улицах краевого центра в эти дни проходят масштабные ремонтные работы. Подрядчики асфальтируют тротуары и дороги, обустраивают автобусные остановки, ремонтируют сети ливневой канализации, монтируют лестницы и подпорные стены. Работы находятся под постоянным контролем специалистов городской администрации и общественных наблюдателей, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

В национальный проект в этом году было включено семь улиц: Бородинская, Ладыгина, Харьковская, Окатовая, Ватутина, Посьетская и Адмирала Захарова. Шесть из них - уже в работе. О том, что происходит сегодня на каждом из объектов, - в нашем обзоре.

Окатовая

Подрядчик на улице Окатовой выполняет работы с опережением графика. Уже на всём участке (а ремонт идёт от остановки «Запорожская» до кольца Терешковой) уложен выравнивающий слой асфальта. Впереди – верхний слой из щебёночно-мастичного асфальтобетона. Завершается на этой улице и обустройство тротуаров - практически везде здесь новый асфальт. Для удобного и комфортного ожидания автобусов на Окатовой в скором времени установят три новых остановочных павильона.

Харьковская

Появятся новые павильоны и на улице Харьковской. Строители продолжают подготовку площадок под монтаж четырех остановок и параллельно укладывают выравнивающий слой асфальта на проезжей части. Работы ведут от кольца Терешковой до пересечения с Черемуховой.

Ватутина

Асфальтируют тротуары в эти дни и на улице Ватутина. Участок от пересечения со Стрелковой до заезда к дому № 30 на улице Нейбута также включен в нацпроект в этом году. Предварительно теплоснабжающая организация провела на участке капремонт сети.

Бородинская

Ремонт этой улице идёт от кольца Багратиона до проспекта 100-летия Владивостока. Практически на всем участке обустроены новые комфортные тротуары. Как сообщают в городском управлении дорог и благоустройства, осталось завершить работы на подходах к пешеходным переходам. После этого и обустройства лестниц строители приступят к укладке нового асфальта на проезжей части. К слову, для удобства местных жителей на объекте ремонтируют шесть лестниц. По просьбам горожан здесь делают и пандусы.

Ладыгина

На улице Ладыгина подрядная организация продолжает асфальтировать тротуары и монтировать новую подпорную стену. Это будет самая большая опорная конструкция в городе в этом году. Общая протяженность новой конструкции составит чуть больше 550 метров с переменной высотой до 4,8 метра. На сегодняшний день работы выполнены более чем на 70 %.

На ремонтируемом участке, от Нейбута до Адмирала Кузнецова, уже сняли старый асфальт и ведут подготовку к устройству новой дорожной одежды.

В городском управлении дорог и благоустройства добавили, что появятся на этой улице и пять новых остановочных павильонов.

«Одну из остановок должны были обустроить рядом с домом № 5, но местные жители обратились к нам с просьбой пересмотреть этот вопрос и перенести остановку чуть дальше. Мы провели дополнительные обследования дорожной ситуации в этом районе и приняли решение о её переносе. Новая остановка появится рядом с домом № 9», – добавили специалисты управления.

Посьетская

Ещё один адрес, где ведутся работы по нацпроекту, – улица Посьетская. От пересечения с Бестужева до пересечения с 1-й Морской строители выставляют границы пешеходных зон, монтируют бортовые камни, готовят основание и сразу же асфальтируют тротуары. После того, как обустроят пешеходные зоны, строители займутся ремонтом проезжей части.

Адмирала Захарова

Это улица стала седьмой, которая в этом году будет отремонтирована по нацпроекту. Речь идет об участке от пересечения с Бестужева до пересечения с Посьетской. Подрядчик к работам по ремонту ещё не приступал. И на это есть веские причины. Здесь проводится комплексный ремонт теплосети. После того, как ресурсоснабжающая организация завершить капремонт сети, на объект выйдут дорожники. Сетедержатель должен провести эти работы до конца июня.

Отметим, что после того, как на объектах завершат основные строительные работы, дорожники установят на улицах новые знаки и нанесут разметку.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]