Во Владивостоке продолжается массовый ремонт дорог и других объектов городской инфраструктуры

Подрядные организации продолжают ремонт дорог, тротуаров, лестниц, подпорных стен и других объектов городской инфраструктуры. В числе адресов, где кипят работы – дороги в районе Садгорода. Здесь, на улицах Садгородской и Свердлова, сейчас ведут все необходимые подготовительные мероприятия к укладке нового асфальта, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу Администрации Владивостока.

На Садгородской уже уложили водопропускные трубы и продолжают подготовку основания дороги к асфальтированию.

«Ремонт идёт на участке от супермаркета «Космос» до пересечения с улицей Главная. Здесь будет уложен новый асфальт на проезжей части и обустроена пешеходная зона», - прокомментировали в городском управлении дорог и благоустройства.

Идёт ремонт в эти дни и на улице Свердлова. Дорожники монтируют бортовые камни и обустраивают пешеходную зону от остановки общественного транспорта «Станция Садгород» до остановки «Свердлова». К слову, часть тротуара уже успели заасфальтировать.

В этом году в районе Садгорода также отремонтируют участки дорог на Есенина, Коммуны и 2-й Линейной.

Так же, продолжаются работы и на Жигура. Дорожники подготовили часть дороги и уложили на ней первый слой асфальта. На втором участке продолжается монтаж бортовых камней для выведения поперечного и продольного профилей дороги. Уложить первый слой асфальта на всем ремонтируемом участке (от Аллилуева до Жигура, 52) планируют на текущей неделе. После здесь появится второй слой из щебёночно-мастичного асфальтобетона. Подрядчикам также предстоит смонтировать дорожные знаки и провести мероприятия по восстановлению благоустройства.

Ремонтируют и дороги на проспекте Красного Знамени. Работы ведут на двух участках – от дома № 114 стр. 1 до дома № 125 и на участке от дома № 114 стр. 4 до пересечения с Шилкинской. Сейчас на этих объектах продолжаются демонтажные работы и установка бортовых камней.

На улице Тобольской дорожники успели провести часть работ по монтажу бортовых камней и выведению их на новый уровень дороги и подготовке тротуара к асфальтированию. Сейчас на объект зайдут сетевики, которые проведут работы по реконструкции теплосети. После это дорожники уложат новый асфальт.

«Помимо названных улиц, в краевой столице сейчас проводится комплексный ремонт дорог и в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Благодаря ему новые дороги появятся на Ладыгина, Окатовой, Харьковской, Бородинской, Посьетской, Адмирала Захарова и Ватутина», – прокомментировали в городском управлении дорог и благоустройства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]