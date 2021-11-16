На улице Хабаровской во Владивостоке асфальтируют дорогу

Вчера подрядная организация приступила к укладке второго, верхнего слой асфальта на дороге рядом с домами № 5 и 7 на улице Хабаровской. В ближайшие дни дорожники завершат работы и приступят к сдаче объекта, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Как прокомментировали в городском управлении дорог и благоустройства, в ближайшие дни специалисты проведут приёмку работ. В случае выявления замечаний подрядчика обяжут их устранить. Только после этого работы будут приняты и оплачены. Специалисты также добавили, что на ремонт этой дороги, как и других в городе, где проводились комплексные работы, действуют гарантийные обязательства.

«В этом году в перечне комплексно отремонтированных дорог уже более 30 адресов, ещё на нескольких – улице Борисенко и Русском острове – ремонт продолжается. Также более чем на 100 улицах был проведён восстановительный ремонт повреждённых участков», – добавили в управлении.

Напомним, в числе адресов, где во Владивостоке уже завершен комплексный ремонт, – улицы Ладыгина, Окатовая, Харьковская, Бородинская, Посьетская, Адмирала Захарова, Ватутина (от пересечения со Стрелковой до Нейбута), Луговая (от Баляева, 60 до Луговой, 55), проспект Красного Знамени (от дома № 114, стр. 1 до № 125), Тобольская, Стрелковая, Жигура (от Аллилуева до Жигура, 52), 2-я Линейная (от ж/д переезда до пересечения со 2-й Линейной), Свердлова (от остановки общественного транспорта станция «Садгород» до остановки до остановки « Свердлова»), Садгородская, проспект Красного Знамени (от дома № 114 стр. 4 до пересечения с Шилкинской), Коммуны (от дома № 2 до улицы Есенина), Есенина (от улицы Коммуны до Садгородской), Набережная, 20, Калинина (в районе домов № 11а, 19, 21), Четвертая, Пятая, Снеговая (обустройство съездов), подъезд к океанариуму (о. Русский), Университетский проспект (в районе пересечения с Гродекова), Семеновская (от Алеутской до Океанского проспекта), Семеновская (от Пограничной до Алеутской), Батарейная (от Пограничной до Западной), Пограничная (от Фонтанной до Тигровой), Набережная (от Пограничной до 1-й Морской), Черемуховая, от мостового перехода через пролив Босфор Восточный до коммунальной зоны в районе мыса Вятлина.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]