На 30 улицах Владивостока завершили комплексный ремонт
В краевом центре в завершающей стадии ремонт дорог. За строительный сезон комплексно отремонтировали 30 улиц, ещё более чем по 100 адресам провели восстановительный ремонт повреждённых участков, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.
Как отмечают в городском управлении дорог и благоустройства, в завершающей стадии сейчас работы на Русском острове. Здесь от Университетского проспекта до Ворошиловской батареи укладывают асфальт. Работы ведутся при поддержке полпреда Юрия Трутнева по инициативе губернатора Приморья Олега Кожемяко и главы Владивостока Константина Шестакова.
«В выходные дни стартовали работы и по обустройству тротуара на улице Борисенко. Дорожники трудятся на участке от Борисенко, 106 до пересечения с Феодосийской. После того, как обустроят тротуары, строители приступят к ремонту проезжей части», – добавили специалисты управления.
Комплексный ремонт завершили и в районе Садгорода. Здесь в этом году было отремонтировано сразу пять улиц – 2-я Линейная, Свердлова, Садгородская, Коммуны и Есенина. Местные жители благодарят дорожников за проделанную работу. Ходить и ездить теперь стало намного комфортнее, говорят они.
«То, что было раньше, и то, что сейчас, - не сравнить! Мы очень рады, что наконец-то на наш район обратили внимание и сделали нам дороги», – отмечают местные жители.
«Добираться домой теперь одно удовольствие. Сделали хорошо», – добавляют другие.
В числе адресов, где во Владивостоке уже завершен комплексный ремонт:
- Ладыгина;
- Окатовая;
- Харьковская;
- Бородинская;
- Посьетская;
- Адмирала Захарова;
- Ватутина (от пересечения со Стрелковой до Нейбута);
- Луговая (от Баляева, 60 до Луговой, 55);
- проспект Красного Знамени (от дома № 114, стр. 1 до № 125);
- Тобольская;
- Стрелковая;
- Жигура (от Аллилуева до Жигура, 52);
-2-я Линейная (от ж/д переезда до пересечения со 2-й Линейной);
- Свердлова (от остановки общественного транспорта станция «Садгород» до остановки до остановки « Свердлова»);
- Садгородская;
- проспект Красного Знамени (от дома № 114 стр. 4 до пересечения с Шилкинской);
- Коммуны (от дома № 2 до улицы Есенина);
- Есенина (от улицы Коммуны до Садгородской);
- Набережная, 20;
- Калинина (в районе домов № 11а, 19, 21);
-Четвертая, Пятая;
- Снеговая (обустройство съездов);
- подъезд к океанариуму (о. Русский);
- Университетский проспект (в районе пересечения с Гродекова);
- Семеновская (от Алеутской до Океанского проспекта);
- Семеновская (от Пограничной до Алеутской);
- Батарейная (от Пограничной до Западной);
- Пограничная (от Фонтанной до Тигровой);
- Набережная (от Пограничной до 1-й Морской);
- Черемуховая;
- от мостового перехода через пролив Босфор Восточный до коммунальной зоны в районе м. Вятлина.
Ещё более чем на 100 улицах провели восстановительные работы. Эти работы проводили привлеченные подрядные организации и муниципальное дорожное предприятие «Содержание городских территорий».