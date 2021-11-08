На 30 улицах Владивостока завершили комплексный ремонт

В краевом центре в завершающей стадии ремонт дорог. За строительный сезон комплексно отремонтировали 30 улиц, ещё более чем по 100 адресам провели восстановительный ремонт повреждённых участков, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Как отмечают в городском управлении дорог и благоустройства, в завершающей стадии сейчас работы на Русском острове. Здесь от Университетского проспекта до Ворошиловской батареи укладывают асфальт. Работы ведутся при поддержке полпреда Юрия Трутнева по инициативе губернатора Приморья Олега Кожемяко и главы Владивостока Константина Шестакова.

«В выходные дни стартовали работы и по обустройству тротуара на улице Борисенко. Дорожники трудятся на участке от Борисенко, 106 до пересечения с Феодосийской. После того, как обустроят тротуары, строители приступят к ремонту проезжей части», – добавили специалисты управления.

Комплексный ремонт завершили и в районе Садгорода. Здесь в этом году было отремонтировано сразу пять улиц – 2-я Линейная, Свердлова, Садгородская, Коммуны и Есенина. Местные жители благодарят дорожников за проделанную работу. Ходить и ездить теперь стало намного комфортнее, говорят они.

«То, что было раньше, и то, что сейчас, - не сравнить! Мы очень рады, что наконец-то на наш район обратили внимание и сделали нам дороги», – отмечают местные жители.

«Добираться домой теперь одно удовольствие. Сделали хорошо», – добавляют другие.

В числе адресов, где во Владивостоке уже завершен комплексный ремонт:

- Ладыгина;

- Окатовая;

- Харьковская;

- Бородинская;

- Посьетская;

- Адмирала Захарова;

- Ватутина (от пересечения со Стрелковой до Нейбута);

- Луговая (от Баляева, 60 до Луговой, 55);

- проспект Красного Знамени (от дома № 114, стр. 1 до № 125);

- Тобольская;

- Стрелковая;

- Жигура (от Аллилуева до Жигура, 52);

-2-я Линейная (от ж/д переезда до пересечения со 2-й Линейной);

- Свердлова (от остановки общественного транспорта станция «Садгород» до остановки до остановки « Свердлова»);

- Садгородская;

- проспект Красного Знамени (от дома № 114 стр. 4 до пересечения с Шилкинской);

- Коммуны (от дома № 2 до улицы Есенина);

- Есенина (от улицы Коммуны до Садгородской);

- Набережная, 20;

- Калинина (в районе домов № 11а, 19, 21);

-Четвертая, Пятая;

- Снеговая (обустройство съездов);

- подъезд к океанариуму (о. Русский);

- Университетский проспект (в районе пересечения с Гродекова);

- Семеновская (от Алеутской до Океанского проспекта);

- Семеновская (от Пограничной до Алеутской);

- Батарейная (от Пограничной до Западной);

- Пограничная (от Фонтанной до Тигровой);

- Набережная (от Пограничной до 1-й Морской);

- Черемуховая;

- от мостового перехода через пролив Босфор Восточный до коммунальной зоны в районе м. Вятлина.

Ещё более чем на 100 улицах провели восстановительные работы. Эти работы проводили привлеченные подрядные организации и муниципальное дорожное предприятие «Содержание городских территорий».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]