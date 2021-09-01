Во Владивостоке завершают комплексный ремонт на 15-ти улицах

В краевой столице завершается ремонт 15-ти улиц. Сейчас подрядчики устраняют замечания и готовят документы для сдачи объектов. Всего же в этом году комплексные работы проводят по 30-ти адресам. Тех подрядчиков, которые не успевают сдать объекты в срок, ждут штрафы. Мэрия уже начала эту работу, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Помимо восстановительного ремонта дорог, который проведён более чем на 30 улицах и запланирован ещё почти на 80, в краевом центре ведут и комплексный ремонт дорог. Дорожники благоустраивают пешеходные зоны, укладывают новый асфальт на проезжей части, восстанавливают колодцы инженерных коммуникаций, ремонтируют сети ливневой канализации, монтируют новые знаки и светофоры, устанавливают для безопасности пешеходов леерное ограждение, а для удобства слабовидящих ещё и тактильные указатели.

В этом году в перечне комплексного ремонта 30 улиц. Дополнительно в масштабный ремонт по инициативе главы города Константина Шестакова и благодаря поддержке полпреда президента России Юрия Трутнева и губернатора Приморья Олега Кожемяко была включена дорога от Университетского проспекта до Ворошиловской батареи. Здесь вместо грунтовой дороги появится асфальт. Работы выполнят в этом году, а зимой специалисты займутся подготовкой проектно-сметной документации на ремонт участка до Экипажного. Далее будут строить асфальтированные дороги на Подножье и к Рынде.

«В этом году проводим работы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», а также за счёт субсидий федерального и краевого бюджетов, и, конечно же, средств города. В списке комплексного ремонта 30 улиц. На большинстве из них основные строительные работы завершены. На тех, которые включали дополнительно немного позже, к работам подрядчики приступят со следующей недели», – прокомментировал заместитель главы администрации города – руководитель управления дорог и благоустройства Николай Зайцев.

Он также добавил, что согласно условиям контракта некоторые объекты должны были завершить до середины, а большинство других до конца августа.

«Хотя на большинстве улиц основные строительные работы и завершены, но объекты не сданы. Подрядчики устраняют замечания и готовят документы для сдачи ремонтируемых улиц. Скажу сразу, мы уже начали претензионную работу. Компании, которые не выполнили своих обязательств в установленный срок, ждут штрафы. Их размер будут определен по итогам общего количества дней просрочки», – добавил Николай Зайцев.

Как отмечают специалисты профильного дорожного ведомства городской администрации, работы по каждому из направлений при ремонте дорог принимаются специальной комиссией. При выявлении замечаний подрядчика обязуют их оперативно устранить. Пока не устранят все замечания, объект не принимают и работы не оплачивают.

Основные строительные работы завершили на улицах, которые ремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Это Окатовая (от остановки «Запорожская» до кольца Терешковой), Харьковская (от кольца Терешковой до Черёмуховой), Ладыгина (от Нейбута до Адмирала Кузнецова), Посьетская, Адмирала Захарова, Бородинская (от кольца Багратиона до проспекта 100-летия Владивостока) и Ватутина (от пересечения со Стрелковой до заезда к Нейбута, 30).

Также основные работы завершили на Жигура (от Аллилуева до Жигура, 52), Свердлова (от остановки «Садгород» до «Свердлова»), Коммуны (от Коммуны до Есенина, 2), Есенина (от Коммуны до Садгородской), Набережной, 20, в районе пересечения с ул. Гродекова (о. Русский), Семёновской (от Пограничной до Алеутской) и 2-й Линейной. На них подрядчики устраняют замечания.

Как отмечают специалисты, на некоторых объектах – к примеру, на Луговой и Стрелковой – сроки сдачи ремонта сдвинулись в связи с прокладкой и капремонтом на сетях водоснабжения.

В числе объектов, где работы должны будут также завершить в ближайшее время – Луговая (от Баляева, 60 до Луговой, 55), проспект Красного Знамени (от дома № 114 стр. 1 до 125), Тобольская, Стрелковая, Садгородская, проспект Красного Знамени (от дома № 114 стр. 4 до Шилкинской), Калинина, 11а, 19, 21, Четвертая – Пятая, подъезд к океанариуму на Русском острове.

Также в ближайшее время дорожники приступят к ремонту на Батарейной (от Пограничной до Западной), Пограничной (от Фонтанной до Тигровой), Набережной (от Пограничной до 1-й Морской), Семёновской (от Алеутской до Океанского проспекта), Черёмуховой, от Русского моста до коммунальной зоны в районе м. Вятлина.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]