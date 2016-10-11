Пять улиц города будут комплексно отремонтированы

Ремонт проезжей части, тротуаров и прилегающей дорожной инфраструктуры проведут в дальневосточной столице в этом году по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу города.

Ремонт ждёт улицы Успенского, Монтажную, Сабанеева, Каплунова и Крыгина. Эти адреса были включены в приоритетные списки ремонта на основании мониторинга и обращений владивостокцев.

В городском управлении дорог и благоустройства рассказали, что в этом году в список адресов, которые будут ремонтировать комплексно по нацпроекту, вошли пять улиц. На Успенского новый асфальт и восстановленная дорожная инфраструктура появятся на участке от пересечения с Лянчихинской до дома № 20 по улице Успенского. Ремонт Монтажной проведут на участке от Борисенко, 54а до дома № 98. Ремонт на Сабанеева будет проводиться от пересечения с Луговой до Сабанеева, 22. Ремонт на улице Каплунова проведут на участке от Спиридонова до Невельского, а на Крыгина - от дома № 12 до № 111.

На каждом из объектов появится не только новый асфальт, но и новые бордюры, тротуары, ограждение и разметка, восстановят люки и решетки. Благодаря реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» во Владивостоке в этом году заасфальтируют более 5,5 километров дорог. Ремонт других улиц будет проводиться за счет бюджета и субсидий.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]