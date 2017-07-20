Горожанам предлагают определить виды дорожных работ по нацпроекту «БКАД» во Владивостоке

Перечень работ, которые выполнят по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» во Владивостоке, определят в ближайшее время. Жителей города приглашают высказать свое мнение о необходимых мероприятиях на том или ином объекте, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края.

В число адресов, где в следующем году планируется провести комплексные ремонтные работы, включают улицы Ладыгина, Окатовая, Харьковская, Бородинская и Авроровская.

«Нацпроект реализуется в нашем городе уже несколько лет, и благодаря этому удалось отремонтировать десятки километров дорог. На следующий год включаем те объекты, которые нуждаются в комплексном ремонте, а также расположенные рядом с ранее отремонтированными улицами. Это позволит создать более протяженные участки с качественным покрытием и прилегающей дорожной инфраструктурой», – рассказали в администрации Владивостока.

Сейчас с учетом мнения общественных наблюдателей, которые ведут контроль за ходом ремонта дорог во Владивостоке, специалисты формируют необходимый перечень работ для каждого из объектов. Это ремонт сетей ливневой канализации, обустройство остановок, ремонт и возведение новых лестниц и подпорных стен, ремонт покрытия проезжей части, обустройство тротуаров и другой дорожной инфраструктуры.

Так, ремонт планируется провести на улицах Ладыгина – от Нейбута до Адмирала Кузнецова, Окатовая – от остановки «Запорожская» до кольца Терешковой, Харьковская –от кольца Терешковой до пересечения с Черемуховой, Бородинская – от кольца Багратиона до проспекта 100-летия Владивостока и на Авроровской – от Лесного переулка до Советской.

Горожан просят высказать свое мнение о необходимых работах на данных улицах. Свои предложения можно направить на электронную почту: dorogi@vlc.ru, или оставить сообщение под публикациями на официальных страницах администрации города Владивостока в социальных сетях.

Напомним, что в этом году изначально в программу ремонта по «БКАД» включены были пять улиц – Крыгина, Сабанеева, Каплунова, Монтажная и Успенского. Ремонт на этих объектах полностью завершен. Кроме этого, дополнительно были включены еще две улицы: Казанская – от Казанского моста до Крыгина, где все работы уже также завершены, и Успенского – от дома № 77 до пересечения с Маковского, на которой ремонт идет полным ходом.

Как сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, подобные обсуждения перечня улиц и работ определят и в других муниципалитетах Владивостокской агломерации. А список региональных дорог, вошедших в нацпроект следующего года, уже сформирован.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]