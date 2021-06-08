Владивосток выбирает улицы, где в первую очередь проведут комплексный ремонт

Городское управление дорог и благоустройства до 18 июня принимает мнения жителей о том, какие улицы необходимо включить в первоочередные планы комплексного ремонта. Адреса, набравшие больше всего голосов, будут включены в национальный проект «Безопасные качественные дороги», сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу Администрации Владивостока.

«В этом году благодаря реализации нацпроекта будут отремонтированы дороги на Ладыгина (от Нейбута до Адмирала Кузнецова), Окатовой (от остановки «Запорожская» до кольца Терешковой), Харьковской (от кольца Терешковой до пересечения с Черемуховой), Бородинской (от кольца Багратиона до проспекта 100-летия Владивостока), Адмирала Захарова (от пересечения с Бестужева до пересечения с Посьетской), Посьетской (от пересечения с Бестужева до пересечения с 1-й Морской), Ватутина (от пересечения со Стрелковой до заезда к дому № 30 по улице Нейбута). Мы также сейчас формируем перечень адресов, которые будут включены в нацпроект на ближайшие три года. Просим горожан высказать своё мнение», – отметил заместитель главы Владивостока – руководитель городского управления дорог и благоустройства, Николай Зайцев.

На основе предварительного мониторинга в программу предлагается включить следующие участки:

на 2022 год:

Карбышева; Калинина (срок выполнения всех работ – 2 года); Днепровская; Лазо; Нейбута (срок выполнения всех работ – 2 года); Давыдова.

на 2023 год:

Невельского (срок выполнения всех работ – 2 года); Комсомольская; Невская; Южно-Уральская; Чапаева; Цимлянская.

на 2024 год:

Баляева; Лиманная; Постышева; Иртышская; Фадеева; Вострецова.

Горожан просят оставить в комментариях под публикациями в официальных аккаунтах администрации города в социальных сетях номер улицы, которая нуждается в первоочередном проведении комплексного ремонта.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]