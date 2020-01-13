«Безопасные качественные дороги»: во Владивостоке на семи улицах ведут комплексный ремонт

Семь улиц сейчас комплексно ремонтируют во Владивостоке благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги». По большинству адресов уже асфальтируют тротуары и проводят все необходимые подготовительные мероприятия для ремонта проезжей части. За качеством и сроками выполнения работ следят сотрудники городской администрации и общественные наблюдатели, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу Администрации Владивостока.

Ремонт по нацпроекту ведётся в этом году во Владивостоке на улицах Ладыгина (от Нейбута до Адмирала Кузнецова), Окатовой (от остановки «Запорожская» до кольца Терешковой), Харьковской (от кольца Терешковой до пересечения с Черемуховой), Бородинской (от кольца Багратиона до проспекта 100-летия Владивостока), Адмирала Захарова (от пересечения с Бестужева до пересечения с Посьетской), Посьетской (от пересечения с Бестужева до пересечения с 1-й Морской), Ватутина - Нейбута (от пересечения со Стрелковой до заезда к дому № 30 по улице Нейбута).

На каждом из объектов подрядные организации проводят широкий комплекс работ, включающий в себя ремонт пешеходных зон, прилегающей дорожной инфраструктуры, оборудование остановок, ремонт инженерных коммуникаций, сетей ливневой канализации, устройство на опасных участках ограждений и, конечно же, ремонт проезжей части.

«На Харьковской, Ладыгина и Бородинской подрядчики уже асфальтируют тротуары. На Ладыгина также продолжается возведение подпорной стены. Общая длина новой конструкции составит чуть больше 550 метров с переменной высотой до 4,8 метра. На сегодняшний день работы выполнены практически наполовину», – рассказывает Валерий Корабельский, главный специалист управления дорог и благоустройства.

Помимо дорожных работ на объектах проводятся и мероприятия по ремонту сетей инженерных коммуникаций. Так, на улице Ватутина в эти дни прокладывают теплосеть.

Кипят работы и на Бородинской. В эти дни подрядчики монтируют новые лестницы. На Харьковской также проводят ремонт лестницы, ведущей к остановке, и асфальтируют место остановки общественного транспорта. Здесь появится новый остановочный павильон. Монтируют бортовые камни и готовят под асфальтирование пешеходные зоны на Посьетской. На Адмирала Захарова ремонт дороги и тротуаров проведут после того, как на участке завершатся работы по прокладке теплосети. Сетедержатель должен провести эти работы с 1 по 30 июня.

К слову, накануне с инспекцией и.о. главы Владивостока Константин Шестаков посетил улицу Посьетскую. Он поручил провести проверку работы подрядной организации. В случае, если компания не будет надлежащим образом выполнять свои обязательства, договор с ней расторгнут. Как отмечают специалисты городской администрации, сейчас подрядчик усилил работы на объекте, но пристальный контроль за его работой продолжается.

«Ежедневно специалисты осуществляют контроль за выполнением работ. При возникновении замечаний подрядчики стараются оперативно их устранить. Если сроки ремонта подрядчики будут затягивать или не устранять замечания, то с ними будут расторгнуты договоры и выставлены штрафы», – добавил Валерий Корабельский.

Напомним, что ремонт дорог по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» должен быть завершен до конца лета.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]