На финишной прямой: ремонт дорог на Окатовой, Ладыгина и Ватутина выполнен более чем на 80 %

Комплексный ремонт дорог во Владивостоке по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» находится в завершающей стадии. Более чем на 80 % ремонтные работы выполнены на улицах Окатовой, Ладыгина и Ватутина, на 70 % – на улицах Харьковской и Бородинской. До конца месяца ремонт дорог будет завершен на улицах Посьетской и Адмирала Захарова, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Как поясняют специалисты управления дорог и благоустройства администрации Владивостока, комплексный ремонт подразумевает не только асфальтирование проезжей части, но и благоустройство пешеходных зон, устройство автобусных остановок, ремонт сетей ливневой канализации и инженерных коммуникаций, восстановление лестниц и подпорных стен. Всего на данных улицах появятся шесть светофорных объектов, более 400 новых знаков, около трех километров леерного пешеходного ограждения.

Ежедневно за ходом дорожных работ во Владивостоке следят специалисты городской администрации. Проверки проводят и общественные наблюдатели.

«На всех этапах ремонта городских дорог мы плотно сотрудничаем с общественными наблюдателями. Для этого проводятся совместные выезды. Мы прислушиваемся к мнению народных контролеров, учитываем их пожелания, а замечания стараемся максимально оперативно устранять», – отметили специалисты управления дорог и благоустройства администрации Владивостока.

Напомним, что в этом году благодаря реализации нацпроекта во Владивостоке отремонтируют следующие улицы:

- Ладыгина (от Нейбута до Адмирала Кузнецова);

- Окатовую (от остановки «Запорожская» до кольца Терешковой);

- Харьковскую (от кольца Терешковой до пересечения с Черемуховой);

- Бородинскую (от кольца Багратиона до проспекта 100-летия Владивостока);

- Адмирала Захарова (от пересечения с Бестужева до пересечения с Посьетской);

- Посьетскую (от пересечения с Бестужева до пересечения с 1-й Морской);

- Ватутина (от пересечения со Стрелковой до заезда к дому № 30 по улице Нейбута).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]