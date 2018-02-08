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14 улиц отремонтировано по нацпроекту в Надеждинском районе Приморья

14 улиц отремонтировано по нацпроекту в Надеждинском районе Приморья

В Надеждинском районе завершен ремонт дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работы прошли на 14 улицах, - сообщили в администрации края.

Всего было отремонтировано более 10 километров дорожного полотна. В настоящий момент идет контроль качества выполненных работ, специалисты проводят приемку объектов. Дороги отремонтировали в Тавричанке, Вольно-Надеждинском, Кипарисово, Раздольном, Новом и поселке Девятый Вал. В качестве объектов выбира.  

Отметим, в 2019 году по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Владивостокской агломерации будет отремонтирован 81 километр дорог. На эти цели предусмотрено 1,8 миллиарда рублей. В настоящее время комплексный ремонт дорог по БКАД ведется также во Владивостоке, Артеме и Шкотовском районе.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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