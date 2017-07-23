Приморцам предлагают оценить качество ремонта дорог

В Приморском крае практически завершены работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Насколько качество отремонтированных улиц удовлетворило жителей края, предстоит выяснить в ходе ОПРОСА, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на админстрацию края.

Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, всего на территории Владивостокской агломерации было отремонтировано более 80 километров дорог.

В настоящий момент ремонтные работы во всех четырех муниципалитетах агломерации: Владивостоке, Артеме, Надеждинском и Шкотовском районах, практически завершены, подрядчики устраняют недостатки, выявленные в ходе приемки. Так, во Владивостоке был проведен ремонт на 15 улицах, проведены мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, а именно установлены дополнительные светофоры, нанесена разметка, идет монтаж первого в крае пешеходного виадука с лифтом.

В ходе опроса жители края могут оценить качество проведенного ремонта, его актуальность и то, насколько он повлиял на безопасность отремонтированного участка.

Специалисты подчеркнули, что полученные по итогам опроса общественного мнения данные будут использоваться в дальнейшей работе ведомства, в частности при планировании объемов ремонта на последующие периоды.

Высказать свое мнение о ходе ремонта также можно по телефону: 8 (423) 233-28-41.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]