Приморцам предлагают выбрать дороги для ремонта по нацпроекту
Дороги на более чем 60 улицах планируется отремонтировать во Владивостокской агломерации в 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Выбрать объекты, работы на которых начнутся в первую очередь, смогут жители края в ходе опроса.
Как сообщили в администрации Приморского края, в настоящий момент формируется порядок приведения в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние дорожных объектов в следующем году.
«Как и в этом году, ремонтные работы пройдут на улично-дорожной сети Владивостокской агломерации, в которую входят Владивостокский и Артемовский городские округа, Надеждинский и Шкотовский районы, а также на дорогах регионального или межмуниципального значения. В этом году в Приморье ремонтируют 81 километр дорог по нацпроекту, примерно такой же объем работ запланирован на будущий год», – добавили специалисты.
Выбрать первоочередные объекты могут сами приморцы. Для этого нужно зайти в раздел «Нацпроекты» на официальном сайте Администрации края и оставить свое пожелание.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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