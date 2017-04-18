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Приморцам предлагают выбрать дороги для ремонта по нацпроекту

Приморцам предлагают выбрать дороги для ремонта по нацпроекту

Фото: Администрация Приморского края

Дороги на более чем 60 улицах планируется отремонтировать во Владивостокской агломерации в 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Выбрать объекты, работы на которых начнутся в первую очередь, смогут жители края в ходе опроса.

Как сообщили в администрации Приморского края, в настоящий момент формируется порядок приведения в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние дорожных объектов в следующем году.

«Как и в этом году, ремонтные работы пройдут на улично-дорожной сети Владивостокской агломерации, в которую входят Владивостокский и Артемовский городские округа, Надеждинский и Шкотовский районы, а также на дорогах регионального или межмуниципального значения. В этом году в Приморье ремонтируют 81 километр дорог по нацпроекту, примерно такой же объем работ запланирован на будущий год», – добавили специалисты.

Выбрать первоочередные объекты могут сами приморцы. Для этого нужно зайти в раздел «Нацпроекты» на официальном сайте Администрации края и оставить свое пожелание.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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