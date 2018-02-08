Участки дороги Раздольное–Хасан отремонтируют по нацпроекту
Ремонт участков дороги Раздольное–Хасан начали в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В настоящий момент работы ведутся в районе поселка Барабаш.
Как сообщили в администрации Приморского края, ремонт пройдет на участках от поселка Барабаш, до и после Нарвинского тоннеля. Запланировано отремонтировать 14 километров дорожного полотна. Сейчас дорожники снимают старый слой асфальтобетона, приступают к выборке пучинообразований. После этого проведут устройство основания и уложат два слоя асфальтобетона. Такой ремонт позволит выдержать нагрузки современного транспорта.
Всего в этом году в рамках национального проекта в Приморье отремонтируют 28,5 километра краевых дорог. Помимо дороги Раздольное–Хасан, это участки дороги Артем–Находка–Порт Восточный после поворота на Врангель, дорога Сибирцево–Жариково–Комиссарово в районе сел Украинка и Жариково и дорога Хабаровск–Владивосток–Тавричанка. Также ремонт пройдет на дорогах четырех муниципалитетов Владивостокской агломерации – Владивостокского и Артемовского городских округов, Шкотовского и Надеждинского районов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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