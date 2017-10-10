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Ремонт дороги в районе поселка Врангель завершен

Ремонт дороги в районе поселка Врангель завершен

АО «Примавтодор» завершил ремонт 5,5 километров дороги в районе поселка Врангель. Работы велись в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Антон Гаврилишин, главный инженер АО «Примавтодор»: «Устроены три слоя асфальтобетона. Выравнивающий, верхний и нижний. Кроме этого выполнены работы по дорожному покрытию на мосту через реку Партизанская. Все работы выполнены с соответствующим качеством. Приняты и проверены».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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