Новости Экономика

Сегодня, 13:49
 

Дорогу в Пограничном районе Приморья ремонтируют по нацпроекту

Дорогу в Пограничном районе Приморья ремонтируют по нацпроекту

Сотрудники Примавтодора ведут ремонт участков дороги Сибирцево–Жариково–Комиссарово в Пограничном районе. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на прес-службу администрации края, будут заасфальтированы два участка дороги в районе села Жариково: с 67-го по 72-й и с 82-го по 84-й километры. В настоящий момент практически завершены работы на отрезке 82-84 километры. На втором участке завершается устройство земполотна и водоотведения, приступаем к отсыпке нижнего слоя “дорожной одежды”.

Также сотрудники «Пограничного» филиала Примавтодора завершают работы по муниципальным контрактам в Покровке, где был проведен ямочный ремонт на нескольких улицах и в поселке Пограничный. На следующей неделе дорожники приступят к устранению колейности на подъезде к Покровке со стороны дороги Уссурийск–Пограничный–Госграница.

Напомним, что всего в этом году в рамках нацпроекта в Приморье отремонтируют 28,5 километра краевых дорог. Помимо дороги Сибирцево–Жариково–Комиссарово, это участки дороги Раздольное–Хасан, Артем–Находка–Порт Восточный после поворота на Врангель и дорога Хабаровск–Владивосток–Тавричанка. Также ремонт ведется на дорогах четырех муниципалитетов Владивостокской агломерации.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Какой торговый центр является лучшим во Владивостоке?



Восток 24: Наши вести









Отдых у моря