Дорогу в Пограничном районе Приморья ремонтируют по нацпроекту

Сотрудники Примавтодора ведут ремонт участков дороги Сибирцево–Жариково–Комиссарово в Пограничном районе. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на прес-службу администрации края, будут заасфальтированы два участка дороги в районе села Жариково: с 67-го по 72-й и с 82-го по 84-й километры. В настоящий момент практически завершены работы на отрезке 82-84 километры. На втором участке завершается устройство земполотна и водоотведения, приступаем к отсыпке нижнего слоя “дорожной одежды”.

Также сотрудники «Пограничного» филиала Примавтодора завершают работы по муниципальным контрактам в Покровке, где был проведен ямочный ремонт на нескольких улицах и в поселке Пограничный. На следующей неделе дорожники приступят к устранению колейности на подъезде к Покровке со стороны дороги Уссурийск–Пограничный–Госграница.

Напомним, что всего в этом году в рамках нацпроекта в Приморье отремонтируют 28,5 километра краевых дорог. Помимо дороги Сибирцево–Жариково–Комиссарово, это участки дороги Раздольное–Хасан, Артем–Находка–Порт Восточный после поворота на Врангель и дорога Хабаровск–Владивосток–Тавричанка. Также ремонт ведется на дорогах четырех муниципалитетов Владивостокской агломерации.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]