Ряд приморских дорог подтоплены проливными дождями

Из-за проливных дождей, обрушившихся на Приморье, некоторые дороги оказались подтопленными, по некоторым проезда сейчас нет. Дорожники устраняют последствия стихии,- сообщает "Вести: Приморье " со ссылкой на пресс-службу правительства края.

По информации АО «Примавтодор», в Пограничном округе проезда нет на подъезде к селу Духовское на участках с 17-27 километры и на 28-м километре. Есть альтернативный через село Жариково. Также проезда нет по дороге Гродеково–Барановка–Садовый. Объехать подтопленные участки можно со стороны Барановки на Садовый.

Размывы глубиной до полуметра сделали невозможным подъезд к селу Рубиновка от дороги Сибирцево–Жариково–Комиссарово – остаются отрезанными села Рубиновка и Комиссаровка.

В Ханкайском округе проезд затруднен для легкового транспорта на 12-м километре дороги Михайловка–Турий Рог–Рассказово и на 8-9 километрах дороги Михайловка–Турий Рог–Троицкое. Отсутствует проезд по направлению Сибирцево–Жариково–Комиссарово–Дворянка. Из-за обрушения заборной стенки на мосту на 151-м километре дороги Михайловка–Турий Рог проезд есть только по одной стороне.

По словам директора АО «Примавтодора» Алексея Ширшова, основные причины нарушения транспортного сообщения – переливы через дороги, размывы земполотна.

«На всех участках дежурят бригады с необходимой техникой, там, где возможно, аварийные ситуации устраняются, в остальных случаях приходится ждать спада воды». – подчеркнул руководитель предприятия.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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