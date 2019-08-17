Список дорог в крае, которые остаются подтопленными

Из-за проливных дождей в нескольких муниципалитетах Приморья дороги остаются подтопленными, некоторые населенные пункты отрезаны от «большой земли». Дорожники готовы приступить к восстановлению проезда после спада воды, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Как сообщили на предприятии «Примавтодор», по состоянию на 08:00 9 сентября в Партизанском районе из-за перелива на 24-м километре дороги Бровничи-Тигровое отрезано село Тигровое, есть альтернативный проезд через Анисимовку.

В Уссурийском городском округе из-за переливов на трассе Борисовка-Кугуки-Линевичи-Утесное отрезаны села Кугуки и Линевичи, альтернативного проезда нет. Переливы на дорогах Доброполье-Николо-Львовское-Корсаковка-Яконовка и Улитовка-Пуциловка-Богатырка-Монакино отрезали села Яконовку, Богатырку и Монакино. К этим селам также нет альтернативного проезда.

В Пограничном районе нет проезда к селу Духовскому, альтернативный проезд – через Жариково. Затруднено движение для легковых машин на дороге Сибирцево-Жариково-Комиссарово и Гродеково-Барановка-Садовый. Отрезано село Садовое, на Барановку альтернативный проезд – со стороны гарнизона. Затруднен проезд к селу Рубиновка.

В Ханкайском районе нет проезда по дороге Сибирцево-Жариково-Комиссарово-Ильинка-Комиссарово, отрезанными остаются села Дворянка и Комиссарово. Нет движения и по дороге Михайловка-Турий Рог-Мельгуновка.

В Хасанском районе нет проезда по дороге Раздольное-Хасан-Гвоздево, альтернативный проезд – Раздольное-Хасан-бухта Посьет. Нет проезда для большегрузов из-за аварийного моста на 185-м километре трассы Раздольное-Хасан. А для легковых машин затруднен проезд по дорогам Барабаш-Приморский-Перевозная-Безверхово, Раздольное-Хасан – Провалово, Раздольное-Хасан-Овчинниково.

По словам главы Примавтодора, дорожники отсыпают подъезды к мостам, грейдеруют проезжую часть, там, где она повреждена водой.

«Там, где сейчас нет проезда, наблюдаются переливы через дороги, дежурит техника, и как только сойдет вода, там, где будет необходимо, приступим к ремонту», – добавил Алексей Ширшов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]