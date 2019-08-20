Ситуация на дорогах Приморья

Восстановлен проезд к селам Кугуки, Линевичи, Утесное, Загородное в Уссурийском городском округе и Новогеоргиевка в Октябрьском районе. Техника Примавтодора продолжает работы по восстановлению дорожного полотна до нормативных параметров.

Как сообщили в пресс-службе администрации Приморского края, в Хасанском районе нет проезда на четырех километрах дороги Хасан–Гвоздево. Есть альтернативный объезд через Посьет. На дороге Барабаш–Приморский идут работы по восстановлению проезда.

В Яковлевском районе ограничен проезд для легковых машин на дороге Николо-Михайловка–Загорное. По мере спада воды здесь приступили к очистке кюветов.

В Пограничном районе проезда нет на 9-м километре дороги Гродеково–Барановка–Садовый и на подъезде к селу Духовское от автодороги Уссурийск–Пограничный из-за перелива воды через дорожное полотно.

В Октябрьском районе нет проезда на 13-м километре дороги Галенки–Новогеоргиевка–Фадеевка–Застава. Из-за размытия объезда моста нет проезда грузового транспорта к поселку Липовцы, легковые автомобили проезжают по мосту.

В Ханкайском районе нет проезда на 139-м километре дороги Сибирцево–Жариково–Комиссарово, ограничен проезд на дорогах Михайловка–Турий Рог–Мельгуновка и Михайловка–Турий Рог–Владимиро-Петровка.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]