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Ситуация на дорогах Приморья (оперативная информация)

Ситуация на дорогах Приморья (оперативная информация)

Фото: Администрация Приморского края

По состоянию на 11.00 3 сентября аварийно-восстановительные работы на дорогах Приморья ведутся в шести муниципалитетах.

Как сообщили в пресс-службе администрации Приморского края, в Яковлевском районе затруднен проезд для легкового транспорта на подъезде к селу Орлиное и Загорное–Краснояровка, наблюдается спад воды.

В Хасанском районе ведутся аварийно-восстановительные работы на дороге Барабаш–Приморская–Перевозная–Безверхово. Проезд ограничен на 14-м километре.

В Уссурийском городском округе нет проезда на 17-18 километрах дороги Борисовка–Кугуки–Линевичи–Утесное.

В Пограничном районе нет проезда на подъезде к селу Духовское от дороги Уссурийск–Пограничный, объезд – через село Жариково.

В Ханкайском районе нет проезда для легкового транспорта к селам Комиссарово и Дворянка.

В Октябрьском районе восстановлен проезд для большегрузного транспорта в село Липовцы.

В Черниговском районе нет проезда для легкового транспорта от дороги Хабаровск–Владивосток к Абражеевке. Есть проезд через Реттиховку, наблюдается спад воды.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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