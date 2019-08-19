Ситуация на дорогах Приморья

Восстановлен проезд к селам Яконовка, Пуциловка и Корфовка в Уссурийском городском округе после наводнения, вызванного тайфуном «Кроса». Техника Примавтодора продолжает работы по восстановлению дорожного полотна до нормативных параметров.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, в Хасанском районе нет проезда на четырех километрах дороги Хасан–Гвоздево. Есть альтернативный объезд по дороге Раздольное–Хасан–Посьет. Ограничен проезд для легкового транспорта на дороге Барабаш–Приморский.

В Яковлевском районе нет проезда в села Загорное, Краснояровка.

В Уссурийском городском округе пока еще нет проезда в села Кугуки, Линевичи, Утесное, Загородное.

В Пограничном районе проезда нет к селу Духовское со стороны Богуславки. На участках дороги Сибирцево–Жариково–Комиссарово размыто дорожное полотно, начато его восстановление. Выставлены предупреждающие знаки.

В Октябрьском районе нет проезда к селам Новогеоргиевка и Синельниково. Из-за размытия объезда моста нет проезда грузового транспорта к поселку Липовцы, движение легковых автомобилей не ограничено.

В Ханкайском районе нет проезда к селу Дворянка из-за размывов дороги. Наблюдаются переливы воды на дорогах к селам Мельгуновка и Майское, на 19-21 километрах дороги Cибирцево–Жариково–Комиссарово–Ильинка–Комиссарово нет проезда из-за перелива воды, объезд осуществляется по альтернативной дороге. Продолжает работать техника.

В Пожарском районе на дороге к селу Губерово объезд моста перерыт для сброса воды, есть альтернативный проезд через Новостройку.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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