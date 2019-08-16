Ситуация на дорогах Приморья ухудшается в связи с прохождением тайфуна "Кроса"

По состоянию на 11.00 16 августа проезда нет на девяти участках дорог в Приморском крае. Там, где это возможно, работает техника. Восстановление проезда по остальным участкам будет начато после спада воды.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, в Хасанском районе в воде 18-й километр дороги Барабаш–Приморская–Перевозная–Безверхово, 2-й километр дороги Хасан–Гвоздево. Также затруднен проезд по дороге к станции Провалово, ведется наблюдение.

В Уссурийском городском округе нет проезда в село Яконовка и на 4-м километре дороги Борисовка–Кугуки–Линевичи–Утесное. Выставлены предупреждающие знаки.

В Пограничном районе проезда нет к селу Духовское от дороги Уссурийск–Пограничный, есть объезд через село Жариково. Также нет проезда к населенному пункту Садовый. Переливы через проезжую часть наблюдаются на участках дороги Сибирцево–Жариково–Комиссарово, подъездах к станции Пржевальского, к Камню-Рыболову и Богуславке. Выставлены предупреждающие знаки.

В Октябрьском районе нет проезда на 3-м километре дороги Гранатовка–Синельниково. Ограничен проезд на участках дороги Доброполье–Николо-Львовское–Покровка–Синельниково. Наблюдаются переливы воды на подъезде к Покровке и Липовцам.

В Ханкайском районе наблюдаются переливы воды на дорогах к населенным пунктам: Михайловка, Троицкое, Пархоменко, Мельгуновка, Алексеевка, Дворянка. Проезд есть.

В Пожарском районе проезд ограничен на 16-м километре дороги Игнатьевка–Нижнемихайловка. В Кировском районе подтоплена дорога к станции Ружино.

В Дальнереченском районе после спада воды восстановлен проезд к станции Лазо и на дорогах Лазо–Грушевое, Дальнереченск–Ариадное, Маревка–Поляны.

В Красноармейском районе нет проезда на дороге Лукьяновка–Новополтавка, на месте работает техника для восстановления проезда машин ЧС.

В Хорольском районе наблюдается перелив воды на дорогах Хороль–Поповка–Лукашевка и к селу Приозерное.

Сегодня погоду в Приморье определяют фронтальные разделы и тайфун "Кроса". Облачно, дождь, местами сильный, в отдельных районах очень сильный. Ветер северо-восточный умеренный до сильного, на побережье сильный, у мысов до штормового.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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