Ситуация на дорогах Приморья

В муниципалитетах Приморского края ведется работа по устранению последствий стихии. По состоянию на 11.00 30 августа на некоторых участках дорог все еще наблюдаются переливы, восстановление проезда по ним будет начато после спада воды.

Как сообщили в администрации края, во Владивостоке закрыт проезд на подъезде к бухте Лазурная со стороны федеральной трассы. Дежурит пост ГИБДД, после спада воды продолжатся работы по восстановлению проезда.

В Хасанском районе нет проезда на двух участках дороги Барабаш–Приморская–Перевозная–Безверхово. Как только позволит уровень воды, дорожники приступят к отсыпке объезда в районе разрушенного моста в село Перевозное. Cохраняется перелив воды через дорогу в село Гвоздево, есть объезд через одноименную станцию.

В Уссурийском городском округе затруднен проезд на третьем километре дороги Комарова–Заповедное–Глуховка–Заречное

В Партизанском районе затруднен проезд на дороге Екатериновка–Новая Сила.

В Пограничном районе нет подъезда к селу Духовское от автодороги Уссурийск–Пограничный из-за перелива воды. Есть объезд.

В Октябрьском районе нет проезда для большегрузного транспорта в поселок Липовцы.

В Ханкайском районе из-за переливов воды ограничен проезд к селу Мельгуновка.

В Кавалеровском районе ограничен проезд на 401-м километре дороги Находка–Лазо–Ольга–Кавалерово, где наблюдается перелив временного объезда аварийного моста.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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